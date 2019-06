Maltem rejoint le cercle très fermé des labellisés Happy At Work en intégrant la 7ème place du palmarès 2019 des entreprises de 500 à 999 salariés

Le groupe Maltem, écosystème spécialisé dans l’accompagnement de ses clients (grands groupes, startups, ONG et associations) pour leur transformation dans la révolution du digital et de l’innovation durable, confirme l’attractivité de sa marque employeur en rejoignant les entreprises les plus appréciées par leurs collaborateurs.

Ce classement est basé sur la méthode HappyIndex®/AtWork, qui valorise les entreprises dans lesquelles les salariés sont heureux de travailler. Les notes proviennent exclusivement des salariés, qui évaluent leur entreprise selon six dimensions. Plus de détail sur https://choosemycompany.com/fr/classement-des-meilleures-entreprises

En 2019, sur 7300 entreprises évaluées, seules 268 ont été labellisées soit à peine 4%.

Cette distinction est donc une réelle reconnaissance pour Maltem qui investit chaque année des ressources importantes pour permettre à ses collaborateurs d’évoluer dans une structure qui positionne le bien-être, le respect et la bienveillance au cœur de sa stratégie de croissance.

Mais au-delà de ces éléments, Maltem s’est fixé pour mission de devenir le leader du digital responsable et s’engage à accompagner la nouvelle génération de collaborateurs qui souhaitent aujourd’hui, et pour la majorité d’entre eux, donner plus de sens et d’impact à leur travail. Le bonheur passe aussi par la réponse que seront capables d’apporter les entreprises aux différents enjeux sociétaux de notre époque.

François Berjamin, COO chez Maltem France « Offrir un cadre de travail épanouissant à nos équipes est une priorité pour Maltem. En intégrant la 7ème place du Top 10 des entreprises 500 - 999 salariés du classement Happy At Work, nous démontrons pragmatiquement que notre stratégie a été validée par nos collaborateurs qui ont exprimé leur satisfaction et nous ont permis d’atteindre ce résultat. Nous allons poursuivre nos efforts pour innover et créer un cadre toujours plus épanouissant où chacun pourra se projeter sur le long terme et travailler sur des projets passionnants tout en contribuant à un digital plus responsable. »