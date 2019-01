Mandarine Gestion : arrivée d'un directeur des investissements solidaires

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mandarine Gestion annonce l’arrivée de Christophe Deconinck en tant que directeur des Investissements Solidaires. Placé sous la responsabilité directe de la direction générale, il aura pour mission de gérer les fonds Mandarine Capital Solidaire et NovESS, dédiés au financement des entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS). Il remplace Patrick Savadoux, qui fait valoir ses droits à la retraite.Christophe Deconinck, 43 ans, a commencé sa carrière dans la distribution en 1993, comme directeur de magasins Retail Sport (Intersport, Go Sport, Zoca), avant de fonder en 2010 la société Attractive Events, spécialisée dans le sponsoring sportif, dont il devient le directeur général. Il crée en 2014 la société Tremplin Conseils, spécialisée dans la création d'entreprise et la levée de capitaux, ainsi que dans la reconversion de sportifs de haut niveau. Dans le même temps, il rejoint en 2015 la société Impact Partenaires, spécialisée dans l'investissement Solidaire, en tant que directeur associé.