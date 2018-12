Mandarine Gestion : arrivée d'une nouvelle gérante Actions Small & Mid Cap

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mandarine Gestion a annoncé l'arrivée de Frédérique Caron au poste de Gérante Actions Small & Mid Cap. Forte d'une expérience de près de 15 ans dans la gestion d'actifs, elle prend la responsabilité de Mandarine Unique, le fonds Small & Mid Cap Europe de Mandarine Gestion, dont le processus d'investissement reste inchangé.Le fonds vise à investir dans des petites et moyennes sociétés cotées sélectionnées pour leur potentiel de croissance et possédant un profil " unique " dans leur domaine." Frédérique est une spécialiste reconnue des petites et moyennes valeurs européennes, bénéficiant d'un excellent historique de performance, a déclaré Marc Renaud, Président Directeur Général de Mandarine Gestion.Âgé de 40 ans et diplômée de l'école Supérieure de Commerce de Reims et titulaire de la certification CFA, Frédérique Caron était auparavant gérante actions petites et moyennes valeurs depuis 2016 chez HSBC GAMElle a commencé sa carrière dans l'Asset Management en 2001 chez Commerzbank, avant de rejoindre CCR AM en 2002, où elle devient gérante actions petites et moyennes valeurs européennes en 2004. Elle participe en 2012 à la création d'Erasmus Gestion, où elle est Gérante associée.