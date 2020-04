Mandarine Gestion : les jeux vidéo font preuve d'une certaine résilience en bourse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

« Dans le contexte de confinement total ou partiel pour la moitié de la population mondiale, le secteur des jeux vidéo affiche une certaine résilience en bourse », observe Mandarine Gestion. Le gérant actions, Augustin Lecoq souligne que Steam, la plateforme Américaine leader, enchaine actuellement les records de fréquentation, avec plus de 24 millions de joueurs connectés en simultané samedi dernier. Les consoles voient aussi leur chiffre de vente en forte augmentation, ce qui devrait naturellement naturellement profiter aux ventes de jeux et au contenu additionnel.Cet axe stratégique des éditeurs depuis quelques années, leur permet de fidéliser plus longtemps un joueur via des petites ventes très bien margées." Même si la production peut être un peu perturbée, tous ces éléments apportent donc une meilleure visibilité sur les résultats à court terme, ce qui permet à l'industrie de bien se comporter en bourse ", explique le gestionnaire d'actifs.En France, outre le champion Ubisoft, une multitude de plus petits acteurs sont également cotés. Augustin Lecoq cite comme exemples, Bigben Interactive et sa filiale récemment introduite Nacon, Dont Nod, Focus Home Interactive, ou encore Atari pour les plus nostalgiques.