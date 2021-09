Mandarine Gestion obtient le Label ISR pour trois fonds supplémentaires

Mandarine Gestion a obtenu le Label ISR pour trois fonds : Mandarine Unique (petites et moyennes valeurs européennes), Mandarine Valeur (actions européennes Value) et le nouveau fonds Mandarine Global Sport (actions internationales).



" Plus de 75% de nos encours sont désormais reconnus par un ou plusieurs labels durables d'états européens. Notre objectif de proposer des fonds en phase avec l'économie réelle continue à se concrétiser dans le renforcement permanent de nos analyses extra-financières et le dialogue actionnarial constructif que nous menons avec les entreprises " déclare Adrien Dumas, Directeur de la gestion.



Mandarine a par ailleurs rejoint cet été l'initiative internationale " Finance for Biodiversity ", regroupant des institutions financières engagées dans la préservation et la restauration de la biodiversité. Cet engagement vient compléter les travaux de Mandarine sur le climat et la transition énergétique, développés notamment pour le fonds Mandarine Global Transition (labellisé Greenfin).