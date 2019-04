Manifestants anti-charia devant un hôtel propriété du Brunei à Londres

LONDRES, 6 avril (Reuters) - Des centaines de personnes se sont rassemblées samedi devant l'hôtel Dorchester à Londres, propriété du Brunei, pour protester contre l'instauration de la peine de mort dans ce pays dans les cas de viol, d'adultère et d'homosexualité.

La charia a été progressivement instaurée à partir de 2014 dans ce micro Etat islamique de 400.000 habitants situé sur l'île de Bornéo en Asie.

A partir du 3 avril, en vertu d'un nouveau code pénal s'appuyant sur la charia, la loi islamique, la sodomie, l'adultère et le viol seront passibles de la peine de mort par lapidation ou coups de fouet dans l'ancien protectorat britannique.

Le BIA, l'organisme public chargé des investissements du Brunei, est propriétaire du groupe hôtelier Dorchester Collection, qui comprend le Dorchester à Londres ou le Plaza Athénée à Paris.

Samedi, certains manifestants ont franchi une barrière pour atteindre l'entrée de l'hôtel. Là, ils ont brandi des drapeaux arc-en-ciel en criant "honte !" et "droits des homosexuels, droits de l'homme", selon les images diffusées par les télévisions.

Le Brunei prévoit notamment la mort par lapidation.

Sollicité, le Dorchester n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Plusieurs appels se sont élevés ces derniers jours, en provenance notamment de Paris et de Washington, pour demander au sultanat de renoncer à son projet. (Jayson Mansaray et Will Russell; Danielle Rouquié pour le service français)