Manifestation à Hong Kong une semaine après l'attaque des triades

(Actualisé tout du long)

par James Pomfret et Marius Zaharia

HONG KONG, 27 juillet (Reuters) - La police a fait usage de gaz lacrymogènes et de balles en caoutchouc samedi pour disperser plusieurs dizaines de milliers de manifestants qui s'étaient rassemblées à Yuen Long, une localité rurale de Hong Kong, malgré une interdiction de manifester.

Les protestataires entendaient dénoncer l'agression dont des militants ont été victimes de la part d'une centaine d'hommes appartenant à des bandes criminelles dans la gare de cette ville le weekend dernier.

Les manifestants, dont certains étaient armés de bâtons et de boucliers improvisés en bois, ont érigé des barricades en se servant de meubles avant de lancer des pierres et des bouteilles en direction des forces de l'ordre. Ces dernières ont répliqué par des tirs de gaz lacrymogènes et de balles en caoutchouc.

Plusieurs centaines de manifestants restaient sur les lieux à Yuen Long après la tombée de la nuit et des affrontements avec les policiers ont eu lieu dans la gare locale.

La police hongkongaise a été vivement critiquée pour ne pas être intervenue assez rapidement lors de l'agression commise par des hommes de main travaillant pour le crime organisé local.

Cette agression s'était produite après une manifestation dans le centre de Hong Kong et une attaque contre l'Office de liaison chinois, principal symbole de l'autorité de Pékin sur la région administrative spéciale depuis sa rétrocession à la Chine en 1997.

Les nervis des triades, vêtus de blanc et armés de bâton et de barres de fer, s'en sont pris à des manifestants qui revenaient du centre-ville mais également à des passants, des journalistes et des députés, faisant 45 blessés.

"Nous attendons que les chemises blanches se montrent. S'ils veulent se battre avec nous, nous sommes prêts", a déclaré un des manifestants portant un t-shirt noir. "S'ils se montrent, on se vengera", a-t-il promis.

"Ils ont volontairement laissé les triades frapper des manifestants pour se venger de nous. Nous sommes venus pour leur donner une leçon", a expliqué un autre manifestant.

L'agression commise à Yuen Long et les actes de vandalisme contre l'Office de liaison marquent une extension du mouvement de contestation qui s'est intensifié au cours des deux derniers mois.

Cette contestation représente un défi direct adressé à l'autorité du président chinois Xi Jinping depuis la suspension d'un projet de loi controversé qui prévoyait l'extradition de résidents ou de ressortissants de l'ancienne colonie britannique vers la Chine continentale.

Vendredi des milliers de personnes ont envahi le hall des arrivées à l'aéroport international de Hong Kong. (Donny Kwok, James Pomfret, Greg Torode, Clare Jim et Marius Zaharia; Nicolas Delame pour le service français)