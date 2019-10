Manifestation à Kiev contre un projet visant à rendre le Donbass autonome

KIEV, 7 octobre (Reuters) - Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées dans le centre de Kiev pour protester contre l'accord conclu par le président Volodomir Zelenski avec la Russie visant à accorder l'autonomie à l'est de l'Ukraine tenu par les rebelles pro-russes dans l'espoir de mettre fin au conflit dans la région.

Des émissaires de Kiev et Moscou ont convenu lors de discussions mardi d'un calendrier électoral pour le Donbass et d'une législation lui conférant un statut spécial, une avancée inédite vers la conclusion d'un possible accord de paix après cinq ans de conflit.

Aux yeux de nombreux Ukrainiens, il s'agit toutefois d'une trahison de la part du président Zelenski, arrivé au pouvoir en avril dernier, alors que les affrontements dans l'est du pays ont fait plus de 13.000 morts depuis avril 2014. (Natalia Zinets et Maria Tsvetkova; Jean Terzian pour le service français)