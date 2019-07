Manifestation à Moscou après le rejet de candidatures d'opposants

MOSCOU, 20 juillet (Reuters) - Douze mille personnes, selon les chiffres de la police russe, sont descendues samedi dans les rues de Moscou pour protester contre l'exclusion de la plupart des candidats de l'opposition à l'élection de l'assemblée de la capitale.

Les responsables électoraux ont interdit à une trentaine de candidats de se présenter à l'élection prévue le 8 septembre de cette chambre municipale, qui compte 45 sièges, en invoquant le fait qu'ils n'avaient pas recueilli assez de signatures d'électeurs pour que leur candidature soit recevable.

Les candidats recalés assurent avoir bel et bien recueilli le nombre de signatures nécessaires mais être exclus parce qu'ils remettent en cause la mainmise des forces politiques loyales au président Vladimir Poutine sur l'assemblée de Moscou.

Parmi les manifestants, qui selon l'opposition étaient bien plus que 12.000, se trouvait Alexeï Navalny, l'opposant au Kremlin le plus en vue. Sur les pancartes brandies par les manifestants on pouvait lire ces slogans: "J'ai le droit de choisir!" et "Poutine ment!" (Eric Faye pour le service français)