Manifestation à Varsovie pour une revalorisation des salaires

VARSOVIE, 22 septembre (Reuters) - Des milliers de manifestants ont défilé samedi dans les rues de la capitale polonaise, Varsovie, à l'appui de revendications salariales dans le secteur public, accroissant la pression sur le gouvernement dominé par le parti Droit et Justice (PiS, eurosceptique) à l'approche des élections municipales d'octobre.

Vingt-six mille personnes ont pris part à la manifestation, selon les chiffres communiqués par les autorités.

Le PiS est arrivé au pouvoir en 2015 en s'engageant d'accroître fortement les dépenses sociales, notamment les aides aux plus démunis, et de défendre les valeurs traditionnelles dans la vie publique.

Mais les syndicats réclament une revalorisation des salaires de la fonction publique, notamment dans les secteurs de l'éducation et de la santé, d'autant plus que l'économie connaît un taux de croissance parmi les plus élevés en Europe.

