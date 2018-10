Manifestation d'extrême droite à Berlin pour la fête de la réunification

BERLIN, 3 octobre (Reuters) - Environ 500 manifestants d'extrême droite, scandant des slogans contre l'immigration et réclamant la démission de la chancelière Angela Merkel, se sont rassemblés mercredi devant la gare principale de Berlin pour marquer l'anniversaire de la réunification allemande le 3 octobre 1990.

Non loin de là, une contre-manifestation a rassemblé à peu près le même nombre de personnes qui ont dénoncé la "propagande nazie". Un rassemblement contre le racisme a par ailleurs été organisé à Munich, la capitale bavaroise.

Les militants d'extrême droite ont scandé "Nous sommes le peuple", le slogan qu'utilisaient les Allemands de l'Est dont les manifestations contre le régime communiste ont conduit à la chute du Mur de Berlin en novembre 1989 puis à la réunification un an plus tard.

"Nous sommes la résistance extra-parlementaire", a affirmé l'un des orateurs, tandis qu'un autre lançait un appel en russe, en anglais, en français, en italien et en néerlandais afin de "sauver le pays".

La chancelière, elle, a participé à une cérémonie officielle à Berlin et a appelé les Allemands au dialogue et à l'ouverture.

Une autre manifestation d'extrême droite était prévue en soirée à Cottbus, dans l'est du pays.

La décision de Merkel en 2015 d'accueillir plus d'un million de migrants et de demandeurs d'asile, pour la plupart des musulmans venus du Proche-Orient, divise les Allemands. (Reuters TV, Hans-Ezard Busemann et Thomas Escritt; Guy Kerivel pour le service français)