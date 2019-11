Manifestation de masse en Algérie pour demander des réformes

ALGER, 2 novembre (Reuters) - Plus de 100.000 Algériens se sont rassemblés vendredi à Alger et dans d'autres villes du pays pour réclamer le départ de l'élite au pouvoir et la fin de l'implication de l'armée dans les affaires politiques nationales.

La participation à cette manifestation était nettement plus importante que lors des précédents rassemblements du vendredi, au jour de l'anniversaire du début de la guerre d'Algérie, le 1er novembre 1954, qui a abouti à l'indépendance du pays.

L'annonce, en septembre, de la tenue de l'élection présidentielle le 12 décembre prochain n'a pas calmé le mouvement de contestation, dont plusieurs chefs de file ont été arrêtés les semaines passées. (Lamine Chikhi; Jean Terzian pour le service français)