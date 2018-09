Manifestation réprimée sur le site du futur aéroport d'Istanbul

ISTANBUL, 15 septembre (Reuters) - La police turque a interpellé des dizaines d'ouvriers travaillant sur le chantier du nouvel aéroport d'Istanbul, un projet que le président Recep Tayyip Erdogan espère inaugurer le mois prochain, a déclaré samedi un dirigeant syndical.

Les ouvriers, qui protestent depuis des mois contre leurs mauvaises conditions de travail, ont manifesté après l'accident d'une navette dans lequel 17 travailleurs ont été blessés vendredi, a expliqué Ozgur Karabulut.

La manifestation, qui a rassemblé plusieurs milliers d'ouvriers, a été dispersée à l'aide de gaz lacrymogène par la police et la gendarmerie, a ajouté ce dirigeant du syndicat Dev Yapi-Is, qui a fait état de quelque 500 interpellations.

Ali Bayar, député du parti d'opposition HDP (Parti démocratique des peuples), a estimé à 400 environ le nombre de travailleurs arrêtés et retenus sur le site.

Le nouvel aéoport, qui sera selon la Turquie le plus grand au monde, est l'un des projets phares défendus par le président Erdogan. Il doit ouvrir à la fin octobre mais Karabulut en doute, estimant qu'il faudra encore deux mois pour achever le chantier.

Les syndicats dénoncent depuis longtemps les conditions de travail et de sécurité sur le site mais leur droit de grève et de manifestation a été très limité par l'état d'urgence en vigueur pendant deux ans dans le pays, entre le coup d'Etat manqué de juillet 2016 et juillet 2018.

En février, le ministère turc du Travail a déclaré que 27 ouvriers avaient péri depuis le lancement du chantier en 2015, dans des accidents du travail ou pour des problèmes de santé. (Irem Koca, Yesim Dikmen Jean-Stéphane Brosse pour le service français)