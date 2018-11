Manifestations contre les USA en Iran à la veille des sanctions

(Actualisé avec précisions, contexte)

par Parisa Hafezi

DUBAÏ, 4 novembre (Reuters) - Des milliers d'étudiants iraniens ont défilé dimanche à Téhéran en criant "Mort à l'Amérique!", pour marquer à la fois l'anniversaire de la prise de l'ambassade des Etats-Unis lors de la Révolution islamique de 1979 et protester contre le rétablissement, lundi, de sanctions américaines.

Lors de la manifestation, retransmise en direct par la télévision publique, les étudiants ont brûlé le drapeau américain, ainsi qu'une effigie de l'Oncle Sam et des portraits de Donald Trump, devant le bâtiment qui naguère était l'ambassade des Etats-Unis.

Des étudiants radicaux avaient pris d'assaut l'ambassade des Etats-Unis le 4 novembre 1979, peu après la chute du Shah. Cinquante-deux Américains avaient alors été retenus en otages pendant 444 jours.

Selon les médias publics iraniens, des millions d'Iraniens ont pris part à des rassemblements dans la majeure partie des villes du pays, en jurant fidélité à l'autorité suprême du pays, le guide de la Révolution Ali Khamenei. Ce taux de participation n'a pas pu être recoupé de façon indépendante par Reuters.

Des manifestations "Mort à l'Amérique" ont lieu chaque année pour commémorer la prise de contrôle de l'ambassade. Mais le contexte est particulièrement lourd cette année compte tenu de la décision prise par Donald Trump en mai dernier de retirer les États-Unis de l'accord nucléaire conclu entre les puissances mondiales et l'Iran en juillet 2015 et de rétablir des sanctions à l'encontre de Téhéran.

CARICATURES

L'accord de Vienne a entraîné la levée de la plupart des sanctions financières et économiques internationales imposées à l'Iran en échange de la réduction par Téhéran de son activité nucléaire sous la surveillance de l'Onu.

Le président américain estime que l'accord de 2015, conclu sous la présidence du démocrate Barack Obama, est biaisé en faveur de l'Iran. Les autres signataires, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Russie et la Chine, ont souhaité rester parties prenantes.

Parmi les événements organisés pour marquer l'anniversaire de la prise de l'ambassade, s'est tenue une exposition de caricatures intitulée "Donald Salman", en référence aux liens étroits existant entre le président des États-Unis et le roi Salman d'Arabie saoudite, le grand rival de l'Iran.

"Mes caricatures portent sur trois thèmes: le régime sioniste (Israël, NDLR), Al Salman (la famille royale saoudienne) et le gouvernement américain", a déclaré l'artiste Massoud Shojaei Tabatabai à la télévision.

"C'est de l'humour noir, mais le public peut aussi être amené à réfléchir aux contradictions dans le comportement de Trump et d'Al Saoud", a-t-il déclaré devant un dessin animé montrant un vieux personnage attaché à une chaise roulante et habillé en super-héros de bande dessinée.

Lors de la manifestation, le commandant en chef des Gardiens de la Révolution a assuré dimanche que l'Iran résisterait et viendrait à bout de la "guerre psychologique" menée par les Etats-Unis ainsi que des sanctions américaines qui doivent viser à partir de lundi son secteur pétrolier.

"L'Amérique a engagé une guerre économique et psychologique, en dernier recours(...). Mais les complots de l'Amérique et ses projets de sanctions tourneront court, grâce à la poursuite de notre résistance", a dit le général Mohammad Ali Jafari. (Avec le bureau de Dubaï; Eric Faye et Danielle Rouquié pour le service français)