Manifestations en vue à Hong Kong malgré les mises en garde de la Chine

* Nouvelle grande manifestation prévue dimanche

* La Chine a les moyens d'une intervention-ambassadeur

* Donald Trump appelle Xi Jinping à parler aux manifestants

par Farah Master et Tony Munroe

HONG KONG, 15 août (Reuters) - Hong Kong se prépare à de nouvelles manifestations pour le week-end malgré la menace d'intervention de la Chine tandis que le président américain Donald Trump a appelé son homologue chinois Xi Jinping à désamorcer la crise en venant à la rencontre les manifestants.

Plusieurs centaines de paramilitaires chinois de la Police armée du peuple (PAP) ont effectué jeudi des exercices de contrôle des foules dans un stade de Shenzhen, ville de Chine populaire frontalière de Hong Kong.

La veille, le département d'Etat américain s'était dit très inquiet à propos de ces mouvements qui font craindre que des troupes puissent être utilisées pour faire taire le mouvement en faveur de la démocratie qui dure depuis plus de deux mois.

Le Front civique des droits de l'homme, qui a organisé des défilés rassemblant un million de personnes en juin, a prévu une nouvelle manifestation pour dimanche.

L'ambassadeur de Chine au Royaume-Uni a fait savoir que la Chine pourrait utiliser son pouvoir pour mettre fin au mouvement en cas de détérioration de la situation. Il a repris les termes utilisés par Pékin comparant les manifestants à des terroristes.

"Le gouvernement central ne restera pas les bras croisés à ne rien faire", à déclaré Liu Xiaoming à la presse.

"Nous avons suffisamment de solutions et suffisamment de pouvoir dans les limites de la Loi fondamentale pour réprimer des troubles rapidement", a-t-il ajouté.

La Loi fondamentale de la région administrative spéciale de Hong Kong sert de constitution à l'ancienne colonie britannique depuis sa rétrocession à la Chine le 1er juillet 1997. Ce texte prévoit que le gouvernement de Hong Kong puisse demander à la garnison chinoise stationnée dans le territoire de l'aider au maintien de l'ordre public.

"Le gouvernement central chinois ne laissera jamais quelques criminels violents entraîner Hong Kong sur une route dangereuse, vers des abysses dangereuses", a prévenu Liu Xiaoming.

Dans son édition de vendredi, le quotidien Global Times contrôlé par le pouvoir central chinois, souligne que la Chine est à même d'intervenir avec efficacité pour réprimer les manifestations à Hong Kong.

"Pékin n'a pas encore décidé d'intervenir énergiquement pour réprimer les émeutes de Hong Kong, mais cette option est clairement à sa disposition", écrit le tabloïd nationaliste publié par le Quotidien du Peuple, l'organe officiel du Parti communiste chinois (PCC), dans un éditorial.

MISES EN GARDE

"Si Hong Kong ne peut pas rétablir l'Etat de droit seul et que les émeutes s'intensifient, il sera alors impératif que le gouvernement central agisse directement sur la base de la Loi fondamentale".

A mesure que la contestation s'installe dans la durée, le territoire est le théâtre d'incidents violents de plus en plus nombreux. La tension est encore montée d'un cran cette semaine avec l'occupation de l'aéroport international qui a conduit à une suspension partielle du trafic aérien, lundi et mardi. Un millier de vols ont été annulés.

La police de Hong Kong a dit avoir interpellé 748 personnes depuis le début du mouvement en juin et avoir relevé 76 encerclements ou attaques contre des commissariats ou des postes de police depuis le début de la contestation.

A Washington, le conseiller à la sécurité nationale John Bolton a mis en garde mercredi contre une répétition de Tiananmen, la répression militaire sanglante des manifestations en faveur de la démocratie il y a 30 ans sur cette place de la capitale chinoise. Jeudi, Donald Trump a conseillé au président chinois Xi Jinping d'aller à la rencontre des manifestants hongkongais.

"Si le président Xi rencontrait directement et personnellement les manifestants, il y aurait une issue heureuse et lumineuse au problème de Hong Kong. Je n'ai aucun doute", a tweeté le président américain.

La veille, déjà sur Twitter, il avait établi un lien entre les négociations commerciales et la situation à Hong Kong.

"Bien sûr que la Chine veut conclure un accord commercial", a écrit le président américain. "Laissons-les d'abord travailler humainement avec Hong Kong !", a-t-il ajouté. "J'ai ZÉRO doute sur le fait que si le président Xi veut résoudre rapidement et humainement le problème à Hong Kong, il peut le faire. Entretien personnel ?"

La Chine a accusé à plusieurs reprises les Etats-Unis d'ingérence.

"Hong Kong fait partie de la Chine. Aucun pays ne doit s'ingérer dans les affaires internes de Hong Kong", a déclaré Liu Xiaoming.

Le Global Times écrit pour sa part que "la Chine est beaucoup plus forte et plus mûre" qu'il y a 30 ans lors de la répression des manifestations place Tiananmen. "Sa capacité à gérer des situations complexes a été considérablement améliorée", écrit le quotidien. (Henri-Pierre André et Danielle Rouquié pour le service français)