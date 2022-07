Manifestations modestes contre la politique d'Orban

BUDAPEST (Reuters) - Un millier de Hongrois ont défilé samedi contre le gouvernement du Premier ministre Viktor Orban, confronté à une série de petites manifestations visant à protester contre l'augmentation des taxes sur les petites entreprises.

Le dirigeant nationaliste affronte la période la plus difficile depuis son arrivée de pouvoir en 2010, avec une inflation au plus haut depuis deux décennies, un forint au plus bas face à l'euro et une baisse des dotations de l'Union européenne, qui reproche à Budapest des choix jugés anti-démocratiques.

Malgré le blocage d'un pont à Budapest mardi, le gouvernement a relevé le taux d'imposition de centaines de milliers de petites entreprises.

Mercredi, les autorités ont également révisé le plafond du prix des services publics pour les ménages, en pleine flambée des tarifs de l'électricité et du gaz liée à la guerre en Ukraine.

"J'ai une connaissance qui ne se chauffe qu'à l'électricité. Sa facture mensuelle était de 30.000 forints (75 dollars) jusqu'à présent, ce qui n'est pas beaucoup, mais à partir de maintenant, il paiera 153.000", a déclaré Miklos Nyiri, un manifestant âgé de 70 ans.

"C'est un retraité, donc la pension sera engloutie par la facture d'électricité", a-t-il ajouté, estimant toutefois que les manifestations de taille modeste ne forceraient probablement pas Viktor Orban à changer de cap.

Le rassemblement de samedi a eu lieu à l'appel du maire d'une petite ville, Peter Marki-Zay, membre de l'opposition défaite lors des élections législatives d'avril.

Le faible nombre de participants au rassemblement montre que malgré le mécontentement face aux dernières réformes, le sentiment anti-gouvernemental a du mal à gagner du terrain même à Budapest.

Ildiko Hende, 52 ans, femme de ménage dans une banque, a également déploré la faible mobilisation.

"Je travaille depuis plus de 30 ans, mais ce qui se passe dans ce pays en ce moment, c'est l'enfer incarné", a-t-elle déclaré.

Viktor Orban a plafonné les prix du carburant et de certains aliments de base, ce qui n'empêche pas l'inflation d'atteindre son plus haut niveau en deux décennies, à 11,7 % en glissement annuel en juin, ce qui forcé la banque centrale à réagir.

Le forint s'effondre par rapport à l'euro, alimentant les pressions inflationnistes.

"Je veux juste pouvoir mener une vie normale, sans avoir à compter des centimes à la fin de chaque mois", a déclaré Hende. "Les prix sont tellement élevés que cela vous rend fou."

(Reportage Gergely Szakacs; version française Elizabeth Pineau)