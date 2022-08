Manifestations suite à la fatwa iranienne contre l'auteur Salman Rushdie

Voici quelques événements clés qui ont suivi cet édit de mort - ou fatwa - émis par l'ayatollah iranien Ruhollah Khomeini après la publication en 1988 du roman de Rushdie "Les versets sataniques", que Khomeini a jugé blasphématoire pour l'Islam.

- 12 février 1989 : Au moins six personnes sont tuées dans la ville pakistanaise d'Islamabad lors d'une fusillade entre la police et des tireurs dans une foule qui protestait contre la vente du roman aux États-Unis.

- 14 février 1989 : la fatwa. Khomeini appelle tous les musulmans à tuer Rushdie.

- 24 février 1989 : Douze personnes sont tuées à Mumbai lorsque la police ouvre le feu pour empêcher une foule de 10 000 manifestants de marcher sur le Haut Commissariat britannique.

- 27 mai 1989 : Des factions pro-iraniennes et pro-irakiennes s'affrontent lorsque quelque 30 000 manifestants musulmans se massent devant le parlement britannique.

- 14 septembre 1989 : Quatre bombes sont placées devant des librairies en Grande-Bretagne appartenant à Penguin, éditeur des "Versets sataniques".

- 3 juillet 1991 : Ettore Capriolo, traducteur italien des "Versets sataniques", est battu et attaqué au couteau dans son appartement de Milan par un homme qui dit être iranien.

- 12 juillet 1991 : Le traducteur japonais Hitoshi Igarashi est poignardé à mort à Tokyo par un agresseur qui prend la fuite.

- 7 septembre 1995 : Après six ans sous protection policière et vivant dans des maisons sécurisées, Rushdie apparaît à Londres lors de sa première apparition publique annoncée à l'avance depuis l'émission de la fatwa.

- 12 février 1997 : Huit ans après avoir proposé une récompense pour la première fois, la 15e Fondation Khordad, organisation révolutionnaire iranienne, augmente la prime sur la tête de Rushdie à 2,5 millions de dollars.

- 22 sept. 1998 : Le président iranien Mohammad Khatami déclare que l'affaire Rushdie est "complètement terminée".

- 24 sept. 1998 : Le ministre iranien des Affaires étrangères Kamal Kharrazi déclare au ministre britannique des Affaires étrangères Robin Cook, aux Nations Unies à New York, que l'Iran ne prendra aucune mesure pour menacer la vie de Rushdie, ni n'encouragera quiconque à le faire.

- 28 septembre 1998 : les médias iraniens affirment que trois religieux iraniens ont appelé les adeptes de l'islam à tuer Rushdie en vertu de la fatwa.- 4 octobre 1998 : quelque 160 membres du parlement iranien affirment que le décret de mort contre Rushdie reste valide.- 10 octobre 1998 : Un groupe d'étudiants iraniens de la ligne dure met à prix la tête de Rushdie pour un milliard de rials (alors 333 000 $).- 12 octobre 1998 : Une fondation religieuse iranienne liée à l'État augmente sa prime de 2,5 millions de dollars de 300 000 $.- 3 février 1999 : Rushdie, né à Mumbai, se voit accorder un visa par le gouvernement indien pour visiter son pays natal, ce qui déclenche des protestations de la part des musulmans.

- 15 juin 2007 : La reine Elizabeth de Grande-Bretagne décerne à Rushdie un titre de chevalier pour services rendus à la littérature, ce qui suscite des protestations diplomatiques du Pakistan et de l'Iran et des manifestations au Pakistan et en Malaisie.

- 20 janvier 2012 : Rushdie annule son projet de participer à un important festival de littérature à Jaipur, en Inde, après les protestations de certains groupes musulmans indiens.

- 16 septembre 2012 : Une fondation religieuse iranienne augmente sa prime pour le meurtre de Rushdie à 3,3 millions de dollars.

- 20 juin 2014 : Rushdie remporte le prix annuel PEN/Pinter pour son soutien à la liberté d'expression et ce que les juges appellent son aide généreuse aux autres écrivains.

- 13 octobre 2015 : Rushdie met en garde contre de nouveaux dangers pour la liberté d'expression en Occident, dans un contexte de sécurité renforcée à la Foire du livre de Francfort. Le ministère iranien de la Culture a annulé son stand national à la foire en raison de l'apparition de Rushdie.

- 22 février 2016 : Les médias d'État iraniens ajoutent 600 000 $ à une prime pour le meurtre de Rushdie.

- 1er juin 2022 : Rushdie est fait Compagnon d'honneur dans les honneurs annuels d'anniversaire de la reine britannique.

- 12 août 2022 : Rushdie est attaqué sur scène lors d'un événement littéraire à Chautauqua, dans l'ouest de l'État de New York, et est transporté par hélicoptère dans un hôpital local pour y être soigné.