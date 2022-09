Manor et Aeschbach s'allient dans la vente de chaussures

Genève (awp) - Manor et le distributeur de chaussures Aeschbach ont conclu un accord pour distribuer les articles du second dans les grands magasins du premier. Pour Aeschbach, présent jusqu'ici uniquement en Suisse romande, ce partenariat sera l'occasion de s'étendre également de l'autre côté de la Sarine ainsi qu'au Tessin.

L'accord prévoit dans un premier temps l'ouverture de cinq boutiques Aeschbach dans les grands magasins Manor de Bâle, Genève, Lausanne, Lugano et Vevey, et ce dès le 30 septembre, indique un communiqué publié vendredi. Un assortiment de chaussures pour femmes, hommes et enfants sera également proposé sur le portail de vente en ligne de Manor.

A partir du deuxième trimestre 2023, un assortiment de chaussures pour femmes sera en outre proposé dans dix autres grands magasins Manor, répartis dans l'ensemble des régions linguistiques.

rq/vj