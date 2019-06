Zurich (awp) - La chaîne suisse de magasins Manor va relever le salaire minimum en deux étapes. La première hausse à 3950 francs suisses est prévue au 1er juillet. Une année plus tard, le 1er juillet 2020, un salaire minimum de 4000 francs suisses s'appliquera dans tous ses points de ventes en Suisse, indique le groupe dans un communiqué lundi.

Actuellement, le salaire minimum de Manor varie selon les régions. Environ 1200 employés, dont la plupart sont des femmes, bénéficieront de cette augmentation de salaire uniforme.

Manor explique vouloir renforcer son attractivité en tant qu'employeur et renforcer sa position face à la concurrence dans secteur des grands magasins. "Notre personnel de vente est la clé de notre succès. Ce sont nos ambassadrices et ambassadeurs les plus importants", a indiqué Jérôme Gilg, directeur général de Manor.

