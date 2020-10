Mansartis a augmenté sa sensibilité obligataire sur la dette corporate de bonne qualité 0 20/10/2020 | 16:43 Envoyer par e-mail :

Par ailleurs, les rendements sur les obligations d'entreprises de bonne qualité dites "Investment Grade" devraient continuer à diminuer au fur et à mesure de la reprise économique. Elles sont utilisées par les banques centrales comme un instrument de politique monétaire ce qui constitue un soutien fort pour ce marché, rappelle Mansartis.







Mansartis a augmenté sa sensibilité obligataire de 2 à 3 sur des obligations de bonnes qualité de crédit. En effet indique la société de gestion, le risque de hausse de taux sur les obligations d'État s'est éloigné. Les principales banques centrales ne devraient pas augmenter leurs taux avant plusieurs années. En Europe, les derniers chiffres négatifs d'inflation vont inciter la BCE à être encore plus accommodante d'ici la fin de l'année pour éviter un risque de déflation.

Par ailleurs, les rendements sur les obligations d'entreprises de bonne qualité dites "Investment Grade" devraient continuer à diminuer au fur et à mesure de la reprise économique. Elles sont utilisées par les banques centrales comme un instrument de politique monétaire ce qui constitue un soutien fort pour ce marché, rappelle Mansartis.

