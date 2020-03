Mansartis a lancé un fonds Green Bonds

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mansartis a annoncé le lancement de Mansartis Green Bonds, nouveau fonds obligataire dans l’univers des obligations vertes, dit « Green Bonds ». L’objectif est d’offrir une solution « clé en main » pour participer au financement d’une économie plus durable et à la transition énergétique et écologique. Le fonds Mansartis Green Bonds, lancé fin octobre 2019, investit au moins 80% de son actif net dans des obligations finançant des projets environnementaux (« Green Bonds ») et des projets environnementaux et sociaux (« Sustainability Bonds »).Ces obligations respectent les critères des " Green Bond Principles ", critères stricts quant à la destination des fonds, la sélection et l'évaluation des projets financés, la traçabilité des investissements et la qualité du reporting." Après la création du fonds Mansartis Ternativ en 2017, fonds ISR à thématique environnementale, puis la labellisation ISR de trois autres fonds actions en 2019, la création du fonds Mansartis Green Bonds vient compléter notre offre de gestion durable et responsable ", a commenté Nourane Charraire, Directrice de la gestion de Mansartis.