Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal En octobre, Mansartis conserve son exposition aux actions. La société de gestion souligne qu'en Europe, le marché évolue sans grande tendance depuis l'été. Dans les autres zones, il poursuit son rebond grâce à la réouverture progressive de leurs économies. Les banques centrales continuent d'injecter massivement des liquidités. Si le plan de relance européen a été validé fin juillet, aux États-Unis les négociations d'un deuxième plan de relance devraient aboutir quels que soient les résultats des élections américaines, estime le gérant.Au niveau de la crise épidémique, l'hypothèse principale reste qu'un reconfinement à grande échelle n'aura pas lieu pour des raisons essentiellement sociales et économiques, ajoute Mansartis.Si la reprise économique devrait se poursuivre au quatrième trimestre, la persistance de l'épidémie pourrait rendre sa dynamique plus incertaine, redoute le gérant.D'un point de vue politique prévient-il, les négociations autour du Brexit et les élections américaines pourraient être sources de volatilité. Cependant conclut Mansartis, ces incertitudes de court terme ne sont pas de nature à remettre en question notre scenario économique fondé sur des éléments porteurs pour les marchés actions à plus long terme.

