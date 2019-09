Mansartis maintient sa sous exposition aux actions

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Marsartis maintient sa stratégie prudente sur les actions et sur les obligations. Sur ces dernières, la société de gestion réduit son exposition au High Yield qui a enregistré une très solide performance et privilégie les obligations « Investment Grade », présentant des profils de risques plus faibles ainsi qu’une duration courte. C’est ce qu’a indiqué Mansartis dans sa "stratégie d’investissement" de septembre 2019.