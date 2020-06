Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le marché poursuit son rebond entamé depuis la mi-mars grâce aux perspectives de reprise d’activité, des avancées encourageantes sur la recherche médicale, des publications de résultats d’entreprises rassurantes et l’avancement d’une réponse budgétaire commune au sein de l’Union Européenne. C’est ce que constate Mansartis, dans sa stratégie d’investissement de juin 2020." Le pire est certainement passé et nous restons convaincus que ce choc exogène temporaire ne devrait pas se transformer en crise financière systémique grâce aux réponses budgétaires et monétaires adaptées ", explique le gestionnaire d'actifs.Mansartis reste confiant sur le long terme, mais à plus courte échéance un retour du risque géopolitique, une reprise moins rapide que prévue de l'activité ou la crainte d'une seconde vague épidémique pourrait engendrer de la volatilité." C'est pourquoi nous ne souhaitons pas augmenter les risques en portefeuilles. Les valorisations intègrent déjà une partie de bonnes nouvelles et le potentiel de rebond supplémentaire à court-terme nous semble plus limité ", conclut le gestionnaire d'actifs.