Mansartis recrute un gérant obligataire et une Responsable Conformité et Contrôle Interne

Julien Piris, gérant obligataire et Pauline Gautier, Responsable Conformité et Contrôle Interne (RCCI), rejoignent la société Mansartis. Elle est rattachée à la Direction générale. Diplômé de l'ESSCA et d'un master en gestion de portefeuille de l'Université Paris XII, Julien PIRIS, 32 ans, a 10 années d'expérience dans le secteur de la gestion d'actifs.Il a débuté sa carrière dans le domaine des ETF chez Lyxor AM, avant de rejoindre Indosuez Gestion en 2010, où il a successivement exercé en tant que sélectionneur de fonds et multigérant puis comme gérant de portefeuille obligataire.Diplômée d'un Master de l'Université Paris Dauphine, Pauline Gautier, 36 ans, justifie de 11 années d'expérience en conformité réglementaire. Elle a effectué l'essentiel de sa carrière chez Ernst & Young au sein du département gestion des risques, où elle a piloté des missions de conformité réglementaire, de revue de processus, de contrôles et de sécurité financière, pour de grandes banques internationales notamment.