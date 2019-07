Mansartis se renforce auprès des investisseurs institutionnels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le fonds Mansartis Europe a été choisi par la Sicav Emergence, premier fonds d’incubation et d’accélération de la place de Paris, dans le cadre d’un partenariat de long terme. 2i Sélection, le « fonds révélateur de talents » qui investit dans des fonds de sociétés de gestion françaises entrepreneuriales et indépendantes à fort potentiel, a également sélectionné Mansartis Europe.Mansartis Europe est un fonds actions dont l'objectif est la recherche de performance sur un horizon de 5 ans, grâce à une gestion discrétionnaire dans l'univers des grandes et moyennes capitalisations de la zone euro. C'est un fonds de conviction, sans contrainte d'indice, qui investit dans des sociétés européennes de qualité offrant un potentiel de création de valeur sur le long terme." Les processus de sélection auxquels Mansartis Europe a été soumis ont mis en lumière la rigueur et la transparence des process que nous avons déployés pour nos clients actuels. Cette reconnaissance est une étape importante. Elle renforce notre visibilité et va nous permettre d'accélérer notre développement auprès des investisseurs institutionnels en France et à l'international." déclare Guillaume Jalenques de Labeau, " Mansartis est historiquement présent auprès d'une clientèle issue du milieu associatif dont les exigences de sélection sont similaires à celles recherchées par tous les investisseurs institutionnels. En conséquence élargir notre développement vers ce nouveau segment de clientèle est une évolution cohérente ".