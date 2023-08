Maplebear Inc :

* MAPLEBEAR INC. DÉCLARE QUE LA RÉMUNÉRATION ANNUELLE DE FIDJI SIMO POUR 2022 S'ÉLÈVE À 1,5 MILLION DE DOLLARS.

* MAPLEBEAR INC. DÉCLARE QUE LA RÉMUNÉRATION ANNUELLE DU DIRECTEUR FINANCIER NICK GIOVANNIS POUR 2022 S'ÉLÈVE À 812 565 $.

* MAPLEBEAR- CORNERSTONE INVESTORS, INDICATED INTEREST, TO BUY SHARES OF COMMON STOCK OF UP TO ABOUT $400 MILLION

* MAPLEBEAR - UTILISERA LE PRODUIT NET DE L'INTRODUCTION EN BOURSE, AINSI QUE LES ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES EXISTANTES, POUR SATISFAIRE AUX OBLIGATIONS PRÉVUES EN MATIÈRE DE RETENUE ET DE VERSEMENT D'IMPÔTS.