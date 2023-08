Maplebear Inc :

* MAPLEBEAR INC FILES FOR IPO - SEC FILING

* MAPLEBEAR INC. A DEMANDÉ L'INSCRIPTION DE SES ACTIONS ORDINAIRES SUR LE NASDAQ GLOBAL SELECT MARKET SOUS LE SYMBOLE CART.

* MAPLEBEAR INC. - A CONCLU UN ACCORD AVEC PEPSICO, EN VERTU DUQUEL PEPSICO A ACCEPTÉ D'ACHETER POUR 175 MILLIONS DE DOLLARS D'ACTIONS PRIVILÉGIÉES CONVERTIBLES ET RACHETABLES DE SÉRIE A.

* MAPLEBEAR INC. DIT QUE GOLDMAN SACHS & CO. LLC, J.P. MORGAN , BOFA SECURITIES SONT PARMI LES PRENEURS FERMES DE L'IPO

* MAPLEBEAR INC. DIT QUE BARCLAYS, CITIGROUP, BAIRD SONT PARMI LES PRENEURS FERMES DE L'IPO

* MAPLEBEAR INC. DIT QUE JMP SECURITIES, LIONTREE, OPPENHEIMER & CO, PIPER SANDLER SONT PARMI LES PRENEURS FERMES DE L'IPO

* MAPLEBEAR INC. INDIQUE QUE TIGRESS FINANCIAL PARTNERS, STERN, RAMIREZ & CO, INC. FIGURENT PARMI LES PRENEURS FERMES DE L'IPO

* MAPLEBEAR INC. DÉCLARE QU'ELLE NE PRÉVOIT PAS DE VERSER DE DIVIDENDES EN ESPÈCES DANS UN AVENIR PRÉVISIBLE

* MAPLEBEAR INC. INDIQUE QUE BLAYLOCK VAN, LLC, DREXEL HAMILTON, LOOP CAPITAL MARKETS, R. SEELAUS & CO., LLC FONT PARTIE DES PRENEURS FERMES DE L'IPO

* MAPLEBEAR INC. INDIQUE QUE LE CHIFFRE D'AFFAIRES POUR LE TRIMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2023 S'EST ÉLEVÉ À 716 MILLIONS DE DOLLARS

* MAPLEBEAR INC. DÉCLARE UN BÉNÉFICE NET DE 114 MILLIONS DE DOLLARS POUR LE TRIMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2023

* MAPLEBEAR INC - LISTE DES ENTITÉS AFFILIÉES AUX ENTITÉS AFFILIÉES À SEQUOIA CAPITAL EN TANT QU'ACTIONNAIRES À MOINS DE 5%.

* MAPLEBEAR INC - LISTE DES ENTITÉS AFFILIÉES À D1 CAPITAL PARTNERS MOINS DE 5% DES ACTIONNAIRES