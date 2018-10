Marc Halperin devient Co-Responsable de la Gestion Actions européennes chez Edmond de Rothschild AM

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Edmond de Rothschild Asset Management a annoncé qu'à la suite du départ de Pierre Nebout, Marc Halperin était nommé co-responsable du pôle de Gestion Actions européennes, également placé sous la responsabilité de Philippe Lecoq. Il devient gérant principal du fonds Edmond de Rothschild Tricolore Rendement, aux côtés de François Breton et Ariane Hayate, tous deux dans le groupe depuis plus de 10 ans.Marc Halperin, 41 ans, intègre Edmond de Rothschild Asset Management (France) en juillet 2009 en tant que gérant Analyste Actions européennes. Elément clé depuis près de 10 ans de l'équipe de Gestion Actions européennes, il joue un rôle de premier plan dans la gestion des fonds EdR Fund Equity Euro Core et Euro Sustainable Growth.Il est diplômé de l'ESSCA, du Master Marchés Financiers de l'Université de Clermont-Ferrand et de la Société Française des Analystes Financiers (SFAF).Il a rejoint en 2001 le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires en tant que Gérant Actions sur fonds propres, avant de prendre la responsabilité de la Gestion Actions en 2004.