Marché : après la correction, petit redressement en vue

22/09/2020 | 08:38

Après sa correction de la veille, la Bourse de Paris devrait tenter de repartir à la hausse mardi en début de séance, dans le sillage de Wall Street qui a réussi à préserver ses niveaux supports la veille.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 progresse de 27,5 points à 4809,5 points, annonçant un léger rebond à l'ouverture.



Lundi, l'indice phare de la Bourse de Paris avait décroché de 3,7% vers 4792 points et signé sa pire séance depuis le 11 juin (-4,7%).



Le marché parisien a certes réussi à clôturer au-dessus des 4775 points, son plancher estival des 12 juin et 31 juillet, mais l'enfoncement du palier des 4800 points fait tout de même mauvaise impression.



Les prises de bénéfices se sont accélérées avec la peur d'un possible reconfinement - au moins partiel - des économies européennes, alors que le nombre des cas de contamination au Covid-19 repart désormais à la hausse.



Les investisseurs continuent de redouter les effets économiques d'une 'seconde vague' épidémique.



'Si nous continuons de penser que les marchés d'actions gagneront du terrain au cours des prochaines années, la rapide propagation des cas de Covid-19 en Europe fait planer un certain risque sur nos prévisions', reconnaît ainsi Capital Economics.



La Bourse de New York a fini en baisse lundi sur fond de nouveau plongeon des cours du pétrole, avec un brut léger américain qui cède encore 0,2% à 39,2 dollars ce matin.



Le Nasdaq a, de son côté, terminé non loin de son point d'équilibre grâce à un ramassage intensif sur les 'GAFAM' et en particulier Apple (+3% au final).



Les marchés obligataires continuent de profiter de la correction sur les Bourses, avec des emprunts de référence européens (Bunds, OAT, Bonos,...) qui se détendent nettement, au plus bas depuis le mois de juillet.



Seule statistique au programme ce mardi, les ventes de logements anciens paraîtront aux Etats-Unis dans le courant de l'après-midi.



