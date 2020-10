Marché des résineux : une année 2020 en déclin avant une reprise modérée attendue en 2021

15.10.2020

La 68e conférence organisée par l'Organisation européenne des industries de la scierie (EOS) et la Fédération européenne du commerce du bois (ETTF) s'est déroulée cette année en ligne. L'objectif des organisateurs était de proposer un événement tourné vers l'avenir, qui anticiperait les conséquences à court et à long terme de l'épidémie du COVID-19 sur le marché du bois résineux sous les deux angles des producteurs et des négociants.

Un déclin de la production et de la consommation de bois résineux est attendu dans toute l'Europe pour 2020. Toutefois, il devrait rester inférieur à la baisse du PIB, ce qui indique que les marchés du bois d'œuvre ont globalement bien résisté.



Une reprise modérée est attendue pour 2021. Le COVID-19 a impacté différemment les pays européens. Le marché de la construction des pays scandinaves et de l'Royaume-Uni notamment, a relativement bien résisté ; ce qui a profité à l'industrie du sciage. À l'inverse, le Royaume-Uni et les pays du sud de l'Europe ont vu leur frontière fermée prématurément, impactant la construction locale. La rénovation a tenu bon tandis que le secteur de l'ameublement a été particulièrement touché par la crise dans la plupart des pays. Les exportations européennes vers les États-Unis ont atteint un niveau record cette année. En Asie, la Chine s'est remise plus vite que prévu, après un premier trimestre difficile.



Le secteur doit faire face à des épidémies de scolytes qui ont ravagé de nombreuses régions d'Europe centrale, endommageant de grandes quantités de grumes, en particulier d'épicéa. La quantité de grumes endommagées en Europe centrale est estimée à 120 millions de m3 en 2020, soit autant que l'année dernière.

Il a été souligné à plusieurs reprises que les marchés de la construction seront un facteur clé pour l'avenir. La reconnaissance croissante du potentiel du bois pour atténuer le changement climatique et l'augmentation de la part de marché du bois comme matériau de construction font partie des motifs de satisfaction. La crise du coronavirus pourrait avoir des effets structurels sur l'économie. Depuis la crise sanitaire, le temps passé d'un individu au bureau diminue à contrario du temps passé au domicile.

La prochaine édition de la Conférence internationale sur les bois résineux aura lieu à Helsinki les 14 et 15 octobre 2021.



Le numéro d'octobre de la revue Commerce International du Bois consacrera un dossier spécial dédiée à cette conférence avec un résumé des différentes interventions. Pour en savoir plus, merci de contacter Alessandra Négri, Responsable Marchés et Prospectives au LCB : a.negri@lecommercedubois.fr