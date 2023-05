Berne (awp/ats) - L'obligation d'annoncer les postes vacants a été mise en oeuvre "de manière efficace et conforme à la loi" en 2022, estime le Seco. Plus de 8000 demandeurs d'emploi ont pu être placés dans le cadre de ce devoir d'annonce.

L'an dernier, 581'000 postes ont été annoncés aux Offices régionaux de placement (ORP), indique vendredi le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Quelque 475'000 d'entre eux, soit 82% du total étaient soumis à l'obligation d'annonce. En 2021, 360'528 emplois avaient été soumis au devoir d'annonce et 161'200 en 2020.

La pandémie de coronavirus a provoqué une hausse du chômage en 2020 et au début de 2021. En conséquence, dès 2021, davantage de types de professions ont été soumises à l'obligation d'annonce, explique le Seco. Et l'an dernier, cinq nouveaux genres de professions sont venus s'ajouter à la liste. Au total, 39 genres de professions ont été soumis à l'obligation d'annonce en 2022.

Le plus grand nombre d'emplois en valeur absolue a été annoncé dans la construction, l'industrie et l'hôtellerie-restauration. Le secteur du commerce a de son côté enregistré l'augmentation la plus forte, car la profession des vendeurs en magasin a été nouvellement soumise à l'obligation d'annonce en 2022.

Réaction rapide

Dans l'ensemble, les ORP ont rapidement réagi aux postes annoncés, souligne le Seco. Dans plus de la moitié des cas (52%), ils ont transmis une proposition de placement à l'employeur en l'espace de 24 heures. Et pour 43 % des annonces, la première proposition de placement est survenue dans un délai d'un à trois jours ouvrés.

Plus de 8000 demandeurs d'emploi ont été engagés à la suite d'une telle proposition. Les recrutements intervenus par l'intermédiaire de la plateforme Job-Room à l'initiative des employeurs ou des demandeurs d'emploi ne sont pas pris en compte dans ce chiffre.

L'usage de cette plateforme a par ailleurs gagné en importance, précise le Secrétariat d'Etat à l'économie. Cette situation résulte principalement de l'augmentation du nombre de professions soumises à l'obligation d'annonce en 2022 et, par conséquent, de la hausse des postes annoncés.

Depuis juillet 2018, les entreprises sont contraintes d'annoncer auprès des ORP tous les postes de travail vacants pour des métiers dans lesquels le taux de chômage dépasse le seuil de 8%. La mesure est une conséquence de la mise en oeuvre de l'initiative "contre l'immigration de masse" de l'UDC et l'application de la préférence indigène.

