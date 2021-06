Marche pour la guérison du diabète Sun Life FRDJ 2021

TORONTO, 03 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Marche pour la guérison du diabète Sun Life FRDJ est le plus important événement de collecte de fonds au Canada qui rassemble la communauté du diabète de type 1 (DT1) pour se mobiliser et amasser des fonds pour les recherches sur le DT1.



La Marche de cette année est un événement familial virtuel et interactif. Il rassemblera les personnes touchées par le DT1. La Marche vise à amasser des fonds essentiels pour les recherches qui nous rapprocheront de l’objectif de libérer les Canadiennes et les Canadiens du DT1. Joignez-vous à nous le 13 juin dans un environnement unique, immersif et interactif rempli de défis amusants, de prix et de divertissements, où nous célébrerons le fait d’être ensemble pour changer le cours du DT1. Les membres de notre communauté vivront l’expérience de la Marche dans un tout nouveau format virtuel et interactif. Ils pourront découvrir le parcours de la Marche comme s’ils y étaient physiquement, visiter une variété de kiosques, rencontrer des amis sur le parcours et célébrer avec nous durant le grand spectacle.

Dans le cadre du 100e anniversaire de la découverte de l’insuline, nous lançons le défi aux participants de marcher 100 km chacun en l’honneur de ce moment marquant et d’amasser des fonds pour les recherches sur le DT1 qui nous amèneront au-delà de l’insuline, et vers une guérison plus rapidement. Que votre route soit dans une pièce de votre maison, un sentier dans votre cour ou une promenade dans votre voisinage, peu importe où vous marchez, ce qui compte, c’est de vous inscrire. Si vous préférez faire autre chose, nous invitons les participants à s’inspirer du chiffre 100! Par exemple, recueillir 100 bouteilles consignées, faire 100 redressements assis, amasser 100 dons, etc.

« Les recherches doivent s’accélérer, et durant cette période d’incertitude, il est réconfortant de voir que nous pouvons compter sur le pouvoir de la communauté pour nous soutenir les uns les autres », dit Dave Prowten, président et chef de la direction de FRDJ Canada. « La Marche pour la guérison du diabète Sun Life FRDJ témoigne de la passion et de la détermination d’un groupe de personnes qui sont motivées par un but commun : vivre dans un monde sans DT1. »

La Sun Life participe aux événements de la Marche depuis 2014 à titre de commanditaire national, et a intensifié son engagement déjà solide dans le domaine du diabète au Canada en devenant le commanditaire national en titre de la Marche en 2018. Depuis l’annonce de son soutien global à la cause en 2012, la Sun Life a versé plus de 25 millions $ pour soutenir des programmes de sensibilisation, de prévention, de soins et de recherches liés au diabète.

“ Touchant 11,5 millions de Canadiens, le diabète et le prédiabète sont parmi les problèmes de santé qui connaissent la croissance la plus rapide, a indiqué Milos Vranesevic, vice-président principal et premier directeur du marketing, Sun Life. Alors que nous célébrons la découverte de l’insuline et ses vertus pour le traitement du diabète, il n’y a toujours pas de guérison. C’est pourquoi notre partenariat avec FRDJ est si important. Nous commanditons la marche pour sensibiliser la population à cette cause et amasser de l’argent pour aider les personnes atteintes de diabète à atteindre un mode de vie sain. ”

Nous ne pouvons pas marcher physiquement ensemble cette année, mais nous nous réunirons quand même pour faire du chemin pour plus de 300 000 Canadiennes et Canadiens touchés par le DT1 et leurs familles. Il s’agit d’un mouvement qui donne des moyens d’agir aux personnes qui refusent d’être définies par leur maladie et à la communauté du DT1, une façon de se mobiliser et accélérer vers une guérison.

Joignez-vous à la Marche pour la guérison du diabète Sun Life FRDJ 2021 et aidez-nous à accélérer nos recherches du confort de votre foyer (https://jdrf.akaraisin.com/ui/21frdjmarche/pledge/registration/start).

Au sujet de FRDJ Canada

FRDJ est la plus importante organisation internationale de financement de la recherche sur le diabète de type 1 (DT1). Notre mission est d’accélérer les percées révolutionnaires pour guérir, prévenir et traiter le DT1 et ses complications. Pour ce faire, FRDJ a investi plus de 2,2 milliards de dollars dans la recherche depuis sa création. Notre organisation a vu le jour grâce à l’initiative de personnes impliquées dans leur communauté qui collaborent à l’échelle régionale pour assurer une plus grande efficacité et un impact optimal des collectes de fonds, et qui unissent leurs efforts à l’échelle nationale pour mobiliser le pouvoir des ressources, de la passion et de l’énergie. Nous collaborons avec des établissements universitaires, des gouvernements, des entreprises et des industries partenaires afin de développer et de maintenir un bassin de thérapies novatrices pour les personnes qui vivent avec le DT1. Notre personnel et nos bénévoles à la grandeur du Canada et nos six sociétés internationales affiliées se dévouent à défendre la cause, à inspirer l’engagement communautaire et à transmettre notre vision d’un monde sans DT1. Pour plus d’informations, visitez frdj.ca.

La Sun Life dans la collectivité

La Sun Life a à cœur de bâtir des collectivités saines et durables. Le mieux-être des collectivités est un aspect important de notre engagement en matière de durabilité et nous croyons qu'en soutenant activement les collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons, nous pouvons créer un environnement favorable pour nos clients, nos employés, nos conseillers et nos actionnaires. Notre soutien philanthropique est axé sur la santé, avec un accent particulier sur la sensibilisation, la prévention et l'offre de soins liés au diabète, et sur la santé mentale, par l’entremise d’un soutien à des organisations et à des programmes axés sur le renforcement de la résilience et des capacités d'adaptation.

Nous formons aussi des partenariats avec des entités sportives dans des marchés clés afin de soutenir notre engagement à promouvoir une vie saine et active. Nos employés et nos conseillers sont très fiers d'accomplir chaque année près de 12 000 heures de bénévolat et ainsi de contribuer à rendre plus radieuse la vie de personnes et de familles partout au Canada.

