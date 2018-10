Marché unique numérique : un répertoire des films européens pour en faciliter l'accès en ligne

A l'occasion du Marché international du film classique à Lyon, la Commissaire Mariya Gabriel, chargée de l'économie et de la société numériques, présentera aujourd'hui le prototype d'un répertoire des films européens, une action phare de la stratégie Digital4Culture qui s'inscrit également dans le cadre de l'Année européenne 2018 du patrimoine culturel.

Lancé avec l'aide de l'Observatoire européen de l'audiovisuel, le nouveau répertoire permettra aux professionnels, autorités publiques et citoyens d'accéder à des informations sur les films européens et leur disponibilité en ligne dans les services de vidéo à la demande (VOD) dans tous les pays de l'Union européenne.

La commissaire Gabriel a déclaré : 'Il nous appartient d'agir pour que les œuvres européennes rencontrent l'audience qu'elles méritent. La transformation numérique a un potentiel déterminant pour renforcer les effets positifs de la culture, tant au plan économique que sociétal.C'est là l'objectif du Répertoire des films européens, et plus largement l'enjeu de notre stratégie #Digital4Culture: tirer avantage de cette connexion fructueuse entre technologies numériques et culture'.

Tibor Navracsics, commissaire chargé de l'éducation, de la culture, de la jeunesse et du sport, a ajouté : 'Le patrimoine culturel de l'Europe ne comprend pas seulement des monuments, la littérature, la peinture ou diverses traditions, il inclut aussi l'extraordinaire richesse de notre patrimoine cinématographique. Je me félicite de cette initiative prise dans le cadre de l'Année européenne du patrimoine culturel qui permettra de faciliter l'accès aux films européens, d'hier et d'aujourd'hui, au plus grand nombre'.

Aujourd'hui, la présence des films européens en ligne ne représente qu'environ 25% des films offerts par les services de VODdans l'UE. Il existe des bases de données nationales mais rien de tel à l'échelon européen. Or l'Europe est un acteur majeur du cinéma mondial avec plus de 18 000 films produits entre 2007 et 2016 et un volume de productions global qui a augmenté de 47 %, passant de 1444 longs métrages en 2007 à 2124 en 2016.

Pour l'heure, le Répertoire est encore à l'état de prototype et comporte des données émanant de 115 services de VOD et portant sur 35000 films européens. Le lancement de la version bêta est prévu pour le printemps 2019 avant celui de la version définitive à la fin de l'année prochaine.

Des avantages multiples

Financé par le Programme MEDIA de soutien au secteur audiovisuel européen, cet outil innovant sera accessible aux citoyens, aux professionnels et aux autorités publiques. L'idée de ce répertoire présente des avantages multiples :

Pour les citoyens : une meilleure visibilité du cinéma européen à travers l'UE grâce à la constitution d'une véritable cinémathèque virtuelle, riche et variée.

Pour les professionnels : les auteurs et producteurs sauront dans quels pays et sur quels services leurs films sont disponibles en VOD ; les distributeurs qui souhaiteraient mieux exploiter leurs films européens pourront identifier les services de VOD offrant des œuvres similaires et donc susceptibles d'accueillir leurs films ; les services de VOD pourront identifier les films européens en ligne sur d'autres territoires qui sont susceptibles d'intéresser leurs audiences.

Pour les autorités publiques : indication sur la qualité de l'offre légale des films européens dans l'univers numérique ; plus particulièrement, les fonds de soutien et les agences de promotion des films sauront si les films qu'ils soutiennent sont effectivement disponibles et donc s'exportent dans les autres Etats membres ; et à terme, les régulateurs disposeront avec le Répertoire d'un outil pouvant les aider à contrôler la mise en œuvre de la récente révision de la Directive Services de Media Audiovisuels (SMA) marquée par l'adoption du quota minimal de 30% d'œuvres européennes en vue d'accroitre et d'améliorer la présence des films européens en ligne.

Contexte

L'initiative s'inscrit dans le cadre de la Stratégie Digital4Culture et de l'Année européenne 2018 consacrée au patrimoine culturel. La révolution numérique permet des formes nouvelles et innovantes de création artistique; un accès plus large et plus démocratique à la culture et au patrimoine; et de nouveaux moyens d'accéder, de consommer et de monétiser le contenu culturel. Pour refléter ces évolutions, la stratégie Digital4Culture s'appuie aussi sur les propositions visant à moderniser les règles du droit d'auteur et à faciliter l'accès transfrontalier aux programmes de télévision et de radio en ligne, faisant l'objet de négociations entre le Parlement européen et le Conseil de l'UE et relevant de la Stratégie pour un marché unique numérique.

Le dispositif du Répertoire européen est soutenu par le programme Europe créative MEDIA. Depuis 27 ans, le programme MEDIA a permis de développer et de distribuer plus de 2000 films, documentaires, séries télévisées et plus récemment animations. La Commission propose d'augmenter le budget de MEDIA de 30%, soit 1,2 milliard d'euros pour la prochaine période budgétaire 2021-2027. Dans les années à venir, des fonds supplémentaires seront investis dans la promotion et la distribution internationales des œuvres et des narrations innovantes européennes, y compris la réalité virtuelle.

Pour plus d'information

Fiche d'information: Répertoire des films européens en ligne

Stratégie Digital4Culture

Site web de l'Année européenne du patrimoine culturel

Fiche d'information: Creative Europe 2021-2027

Fiche d'information: MEDIA Movies and documentaries