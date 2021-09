Marché virtuel Fabrique 1840

QUÉBEC, 28 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fabrique 1840 par Simons et la Banque Nationale s’allient pour célébrer le travail créatif des artisans professionnels d’ici. En collaboration avec la Fédération canadienne des métiers d’art (FCMA), qui travaille étroitement avec les différents conseils régionaux depuis plus de 100 ans, elles vous présentent plus de 70 artisans passionnés dans un grand marché virtuel unique à simons.ca.



L’appui précieux de la Banque Nationale contribue à faire grandir les entreprises locales qui à leur tour enrichissent leur communauté et leur art, créant un réseau fort de promotion et de célébration. D’ouest en est, du nord au sud, le talent créatif de nos provinces et territoires s’expose tout en encourageant l’achat local, si important au développement de notre tissu économique.

« Nos entrepreneurs sont des piliers du développement de nos collectivités. C’est avec beaucoup de fierté que la Banque Nationale les appuie dans le quotidien. Nous espérons que cette collaboration avec La Maison Simons et la Fédération canadienne des métiers d’art vous fera apprécier tout le talent que nos artisans ont à offrir », mentionne Geneviève Turbide-Potvin, vice-présidente, Solutions transactionnelles et Financement, Entreprises à la Banque Nationale.

Des bijoux uniques, des accessoires décoratifs et des objets utilitaires soigneusement fabriqués à la main par des créateurs de partout au Canada enjolivent le quotidien d’art et d’authenticité. Les matières brutes se transforment en pièces singulières, durables et porteuses d’histoire.

« Que ce projet collaboratif réunisse le meilleur de la création canadienne nous enchante : professionnalisme des artisans, engagement communautaire, excellence du marché et, bien entendu, pièces exceptionnelles font briller les métiers d’art partout au pays. L’art parle de lui-même, mais l’histoire qu’il raconte est inclusive et significative. Un objet conçu et fabriqué à la main représente bien plus qu’une simple acquisition : il s’inscrit dans votre collection personnelle et devient le témoin de votre histoire. S’ouvrir à l’artisanat change les perceptions, et la mission de la FCMA est d’aider les gens à y arriver », souligne Maegen Black, directrice de la Fédération canadienne des métiers d’art.

Véritable vitrine du talent canadien, ce marché virtuel constitue une nouvelle occasion de célébrer le travail créatif des artisans professionnels d’ici. Rendez-vous à simons.ca du 1er au 31 octobre 2021.

À propos de Fabrique 1840

La Maison Simons, destination mode depuis 1840, met son expertise unique à la disposition des créateurs canadiens grâce à la plateforme Fabrique 1840, inaugurée à l’automne 2018. Fabrique 1840 est un lieu de rencontre qui célèbre et soutient la créativité, la culture, la communauté et le leadership, des valeurs fondamentales inscrites dans l’ADN de Simons. C’est une vitrine pour plus de 300 créateurs et artisans de talent qui explorent tous les domaines de l’art, de la décoration intérieure aux accessoires mode, en passant par la papeterie et la maroquinerie. Fabrique 1840 réunit tout ce que le Canada a de meilleur à offrir : des artisans au sommet de leur art.

Visitez le www.fabrique1840.com ou suivez Fabrique1840 sur Instagram : @fabrique1840 ou Facebook : facebook.com/fabrique1840

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d’un actif de 354 milliards de dollars au 31 juillet 2021, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l’un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 26 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d’employeur et son engagement à l’égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l’entremise de réseaux sociaux comme Facebook : facebook.com/banquenationale,

Twitter : twitter.com/banquenationale ou LinkedIn.

À propos de la Fédération canadienne des métiers d’art

Réseau national des artisans professionnels, la Fédération canadienne des métiers d’art représente plus de 5000 créateurs d’un océan à l’autre. Grâce à elle, des liens se tissent entre les artisans et le marché canadien, les aidant à se faire connaître à travers les communautés du pays. Les nombreux conseils qu’elle réunit jouent un rôle primordial auprès des entrepreneurs dans leur quête de croissance. Pour en apprendre davantage sur sa mission et son histoire, visitez https://canadiancraftsfederation.ca/fr/.

Pour obtenir de plus amples renseignements :

La Maison Simons

Cécile Branco, directrice de Fabrique 1840

cbranco@simons.ca

514-262-1566

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/54e0057a-7d52-471d-84f1-d734e16c44f1/fr