Marchés : Altran se rebiffe, Sopra coule. Le bilan d'octobre

La première marche du podium est ainsi occupée par Altran , sur un gain de 17,4%, après une publication trimestrielle rassurante qu'il faisait suite à une purge exagérée après la découverte d'un souci comptable au sein de la société rachetée par le groupe aux États-Unis. Son dauphin, Korian , crédité d'un gain de 11,1%, a plutôt bien joué son rôle d'amortisseur défensif, tandis que la troisième marche du podium est occupée par Technicolor, en hausse de 9,4%, un dossier habitué aux fortes fluctuations compte-tenu de sa situation spéciale. Les autres valeurs qui se sont distinguées sur la période sont notamment Casino et Carrefour Bic et Soitec . On note aussi aux avant-postes des dossiers comme Sanofi Getlink et Orange , qui prouvent que les investisseurs ont retrouvé de l'appétit pour la défense.

Du côté des principales baisses, le mois fut très compliqué pour certaines valeurs technologiques françaises, notamment les SSII, avec un plongeon de 29% pour Sopra et un autre de 26% pour Atos : leurs trimestriels ont déçu et leurs objectifs ont été révisés en baisse. Entre les deux, Solocal s'intercale à -28%, après une énième déconvenue sur les chiffres. Les valeurs cycliques sont également présentes, avec en particulier les équipementiers automobiles Valeo et Plastic Omnium , qui ont perdu plus de 20% en octobre, poursuivant la purge entamée il y a plusieurs semaines. Le spécialiste de l'inox Aperam se retrouve aussi en queue de peloton, en retrait de près de 24%. Pour le reste, les contractions les plus importantes se répartissent sur de nombreux secteurs, comme la gestion d'actifs avec Amundi (-18,5%), les biotechnologies avec DBV (-16,5%), le BTP avec Bouygues (-13,4%), les services pétroliers avec TechnipFMC (-13%) ou la banque avec le tir groupé de BNP Paribas et Société Générale sur des replis de l'ordre de 12%.