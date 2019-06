Marchés: L'ESMA appelle Londres à préciser sa position bien avant le Brexit

L'UE avait suscité l'irritation des professionnels de marché en mars en annonçant qu'en cas de "no deal" les investisseurs de l'Union ne pourraient traiter que les actions cotées sur un marché d'Europe continentale et seulement 14 valeurs cotées en Grande-Bretagne, soit au total un peu plus de 6.200 valeurs sur les quelque 23.000 cotées aujourd'hui dans l'UE.

Elle a modifié sa position la semaine dernière afin d'assouplir les modalités de l'obligation de négociation sur actions (share trading obligation, STO).

"En dépit de cet ajustement (...), la STO va fragmenter les marchés et en tant que partisans des marchés ouverts, je regrette fortement ce résultat", a déclaré le président de l'ESMA, Steven Maijoor, lors d'un colloque organisé par la Fédération des Bourses européennes à Dublin.

Il a appelé la Federal Conduct Authority (FCA) britannique a préciser suffisamment à l'avance la politique britannique en la matière afin d'éviter des perturbations lors de la sortie de l'UE, prévue pour l'instant le 31 octobre.

"Du point de vue pratique, cela pourrait signifier que des éclaircissements ne seront fournis que quelques jours, peut-être même quelques heures avant une situation de 'no deal'", a-t-il dit.

"Afin de permettre aux intervenants de marché de se préparer correctement au risque d'un 'no deal', j'espère sincèrement que ce calendrier sera reconsidéré et que des éclaircissements seront fournis bien avant la date du Brexit en octobre."

(Marc Angrand pour le service français)

par Huw Jones