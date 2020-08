Marchés-Le "bull market" est de retour-enquête BofA

LONDRES, 18 août (Reuters) - De plus en plus de gérants de fonds considèrent que la progression récente des actions ne constitue pas un simple épisode de rebond temporaire dans une tendance baissière mais qu'il est bel et bien le signe d'un marché haussier, montre une enquête publiée mardi par Bank of America.

Le "bull market", soit une tendance à la hausse interrompue seulement par de brèves phases corrections, est de retour selon 46% des investisseurs interrogées par BofA.

Ce pourcentage, qui n'était que de 40% le mois dernier, est le plus élevé depuis le mois de février, lorsque les actions mondiales évoluaient à des niveaux sans précédent.

Un "bull market" s'oppose à un "bear market rally", soit un épisode de hausse dans une tendance générale à la baisse.

Sur les 181 participants à l'enquête, qui gèrent au total 500 milliards de dollars d'actifs, 79% misent sur un renforcement de l'économie, le pourcentage le plus élevé depuis décembre 2009.

Une deuxième vague de la pandémie de coronavirus est considérée pour le cinquième mois consécutif comme le principal risque pesant sur les marchés, montre l'enquête.

(Thyagaraju Adinarayan, version française Patrick Vignal, édité par Marc Angrand)