Marchés actions : un risque politique sous-estimé, selon Unigestion

Les marchés des actions ont poursuivi leur remontée en novembre, le MSCI World affichant une hausse de 2,8%, constate Unigestion. Jusqu'à présent, 2019 a été une excellente année pour les actions mondiales, l'indice dégageant 24%, ce qui en ferait le 10ème meilleur rendement annuel depuis 1970. Historiquement, ces niveaux de performances ont été généré grâce à une accélération macroéconomique, une augmentation de la rentabilité des entreprises ou un choc positif tel que la mondialisation ou l’innovation technologique.Cette fois-ci toutefois, la situation est différente, souligne Unigestion : croissance mondiale faible, bénéfice par action inchangé, incertitudes géopolitiques et polarisation à la hausse.La tendance haussière actuelle est-elle incassable ?Unigestion estime que les conditions de marché devraient rester favorables aux actifs risqués grâce à une politique monétaire favorable." Néanmoins, alors que le sentiment du marché est passée de ‘Paint it Black' en août à ‘Can't Stop' en novembre, le risque de complaisance est maintenant plus élevé et requiert une analyse approfondie de ce qui est ‘pricé' dans les cours et de ce qui ne l'est pas ", conclut Unigestion.