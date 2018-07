Marchés : et hop, un premier bilan des publications d'entreprises 0 0 30/07/2018 | 09:30 Envoyer par e-mail :

Sur le chiffre d'affaires, les attentes sont dépassées dans 73% des cas, ce qui là encore efface la moyenne 5 ans (58%).

Le bureau d'études FactSet publie chaque semaine un bilan des publications trimestrielles ( lequel est d'ailleurs en accès libre sur son site internet ). Dans la livraison du 27 juillet, ont apprend que 53% des sociétés du S&P 500 ont déjà passé l'épreuve et que 83% d'entre elles ont dépassé le consensus de bénéfice par action, un niveau plus élevé que la moyenne constatée à 5 ans (70%). Si cette tendance se confirme sur les 47% restants, il s'agirait du taux de dépassement le plus élevé depuis que FactSet recense ce type de données en 2008. Un bémol toutefois : le "pourcentage de surprise", qui mesure le dépassement moyen, se limite à 2,5%, alors que la moyenne à 5 ans est de 4,4%. Cela traduit de gros dépassements sur certains dossiers, mais une tendance macroéconomique moins homogène.Sur le chiffre d'affaires, les attentes sont dépassées dans 73% des cas, ce qui là encore efface la moyenne 5 ans (58%).

Les décalages par rapport au consensus par secteur (source FactSet) - Cliquer pour agrandir Les décalages par rapport au consensus par secteur (source FactSet) - Cliquer pour agrandir

Comme le montre le tableau ci-dessus réalisé par FactSet, tous les secteurs ne sont pas logés à la même enseigne, loin de là. L'énergie par exemple est clairement en-deçà de ce que le marché espérait. Les financières ont, elles aussi, déçu, ainsi que les biens de consommation discrétionnaire (mais pas tous). L'immobilier ressort au second rang dans le tableau car si son taux de dépassement n'est que de 60% car une part supérieure à la moyenne de sociétés a publié en ligne avec les attentes. A l'inverse, les utilités et les services télécoms ont fait un carton plein.



En bonus, deux autres graphiques produits par FactSet. Le premier montre les principaux dépassements d'objectifs parmi les grandes valeurs du S&P 500 et le second les plus fortes révisions en hausse d'anticipation de bénéfice par action pour le 3ème trimestre.



Les plus belles surprises des grandes valeurs du S&P 500 au T2 (Source FactSet) - Cliquer pour agrandir





Les plus gros ajustements à la hausse pour le T3 (Source FactSet) - Cliquer pour agrandir

- Cliquer pour agrandir

Varia. Dernier Var. 1janv DJ INDUSTRIAL -0.30% 25451.06 2.96% NASDAQ 100 -1.40% 7296.7809 14.08% NASDAQ COMP. -1.46% 7737.4193 12.08% S&P 500 -0.66% 2818.82 6.13%

