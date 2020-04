Bourse de Paris : Marchés, l'espoir renaît ?

Le bulletin médical des grands de ce monde est divergent. D'un côté, Angela Merkel est sortie de confinement après avoir été en contact, il y a deux semaines, avec un compatriote porteur du coronavirus. Pour Boris Johnson en revanche, testé positif, le maintien à domicile ne suffit plus. Le Premier ministre britannique a été hospitalisé à cause de fièvres persistantes. Downing Street assure que BoJo peut continuer à diriger le pays, même si c'est Dominic Raab qui pilotera la réunion de crise du lundi à Londres.

Les élites de l'Est pestent en revanche contre leur chère Courchevel. Un magazine ukrainien a révélé que plusieurs députés et un juge ont été infectés alors qu'ils séjournaient dans la station savoyarde. Et le maire de Moscou a déclaré que de nombreux Moscovites "revenant de Courchevel ont ramené plein de virus dans leurs valises". En tout cas, il y a nettement moins de jets privés qui se posent depuis la mi-mars sur l'Aéroport de Chambéry-Aix, parole de riverain.

Durant le weekend, peu d'informations ont filtré sur les tests menés un peu partout sur la planète sur des traitements du Covid-19. C'est peut-être bon signe : la médecine reprend le pas sur la surenchère médiatique. Des résultats préliminaires devraient commencer à tomber dans les jours qui viennent, notamment sur l'essai européen Discovery, qui prévoyait des données d'efficacité et de sécurité 15 jours après le traitement des patients, qui a démarré le 22 mars. Dans le domaine des soins, je vous conseille cet entretien du Monde avec un praticien français exerçant désormais aux Etats-Unis, qui salue la capacité d'adaptation du système hospitalier français. Un peu de positif ne nuit pas.

Les marchés de Chine Continentale sont fermés aujourd'hui, mais les autres places démarrent la semaine du bon pied, en particulier parce que l'Europe envoie des signaux encourageants sur le front de la lutte contre la pandémie. En Italie, en Espagne et en France, les dernières données vont dans le sens d'un meilleur contrôle. Au-delà de la polémique sur un usage généralise des masques, les mesures de distanciation sociale semblent porter leurs fruits. Aux Etats-Unis, le pic de l'épidémie n'a pas encore été atteint mais les autorités se démènent désormais pour juguler les contaminations, avec des stratégies très variables d'un Etat à l'autre mais une grosse poussée industrielle en faveur de la production de matériel et de produits de lutte contre la maladie. Et l'on appréciera à ce titre l'ironie du sort quand General Motors demande à l'administration Trump de supprimer les surtaxes douanières sur les composants chinois indispensables pour produire des respirateurs.

Ce matin, les indicateurs avancés sont haussiers en Europe. L'attention se porte notamment sur le report de la réunion de l'Opep+, qui provoque de nouveaux remous sur le marché pétrolier. Il faut dire que l'Arabie Saoudite et la Russie n'ont cessé de jeter de l'huile sur le feu au cours du weekend et que l'on semble encore loin de "l'accord-sur-une-réduction-massive-de-la-production-pour-soutenir-les cours".

Les temps forts économiques du jour

Les commandes d'usines allemandes (8h00) sont le principal indicateur du jour. Il n'y aura pas de données majeures aux Etats-Unis. La réunion de l'OPEP+ initialement prévue aujourd'hui a été reportée sur fond de bras de fer entre Riyad et Moscou.

L'euro ne bouge guère face au dollar, à 1,0816. L'once d'or se stabilise à 1618 USD. Le pétrole a poursuivi son renforcement, à 33,28 USD le baril de Brent et à 27,13 USD le baril de WTI. Le rendement du T-Bond ressort à 0,63% sur 10 ans. Le Bitcoin gagne 1% à 6849 USD.

Les principaux changements de recommandations

ABN Amro : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 17,50 à 8,40 EUR.

Adyen : Jefferies démarre le suivi à l'achat en visant 882 EUR.

Aena : BBVA passe de conserver à surperformance en visant 122 EUR.

Airbus : DZ Bank passe de conserver à vendre en visant 39 EUR.

Anglo American : RBC passe de surperformance à performance sectorielle en visant 1500 GBp.

Antofagasta : RBC passe de performance sectorielle à sousperformance en visant 600 GBp.

Carrefour : Bernstein passe de sousperformance à performance de marché en visant 15 EUR.

Clarkson : HSBC passe de conserver à acheter en visant 2800 GBp.

DKSH : Credit Suisse passe de sousperformance à surperformance avec un objectif de cours relevé de 50 à 57 CHF.

Equinor : Sparebank passe d'acheter à vendre en visant 130 NOK.

GAM Holding : MainFirst passe de vendre à acheter en visant 2,60 CHF.

Groupe ADP : Credit Suisse passe de sousperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 108 à 92 EUR.

Hays : Liberum reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 155 à 90 GBp.

Infineon : Société Générale passe de vendre à conserver en visant 14,50 EUR.

Ingenico : Jefferies démarre le suivi à conserver en visant 102 EUR.

Kindred : SEB Equities passe de conserver à acheter en visant 59 SEK.

Kinnevik : ABG passe de conserver à acheter en visant 198 SEK.

Konecranes : Goldman Sachs passe de vendre à neutre en visant 18 EUR.

Lindt : Barclays réduit de 83 000 à 76 000 CHF son objectif de cours.

Michelin : J.P. Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 100 à 90 EUR.

Nestlé : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 89 à 93 CHF.

Nexi : Jefferies démarre le suivi à l'achat en visant 18 EUR.

Nokian Renkaat : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à souspondérer en visant 16 EUR.

Pernod Ricard : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 172 à 150 EUR.

Petrofac : Bernstein passe de neutre à surperformance en visant 290 GBp.

Pirelli : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération en ligne en visant 3 EUR.

Playtech : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutrons visant 335 GBp.

Rémy Cointreau : AlphaValue reste à vendre avec un objectif de cours réduit de 87,60 à 72,30 EUR.

Renault : J.P. Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 30 à 20 EUR.

Safran : Barclays passe de surpondérer à pondération en ligne en visant 66 EUR.

Spectris : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 2450 GBp.

Subsea 7 : Bernstein passe de neutre à surperformance en visant 100 NOK.

Telecom Italia : Intermonte passe d'achat spéculatif à surperformance en visant 62 EUR.

Telia : HSBC passe de conserver à alléger en visant 31 SEK.

Valeo : J.P. Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 38 à 17 EUR.

Worldline : Jefferies démarre le suivi à l'achat en visant 73 EUR.

L’actualité des sociétés

Le PDG d'Axa, Thomas Buberl, a exhorté, dans un entretien au JDD, l'Europe à créer un mécanisme de mutualisation capable d'accompagner les crises sanitaires telles que celle vécue actuellement. Le patron de Sanofi France, Olivier Bogillot, a souligné sur France Inter l'importance de développer un vaccin, dans l'hypothèse où le Covid-19 deviendrait saisonnier. Airbus a ramené 4 millions de masques de Chine vers la France, l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni, et va continuer. Dassault Aviation a mis deux Falcon au service de l'Etat pour les transferts de matériel et de passager. Danone repousse son assemblée générale prévue le 28 avril à une date ultérieure, mais antérieure au 30 juin. Free (Iliad) prolonge de deux ans ses accords d'itinérance avec Orange. Les sociétés qui communiquent sur les conséquences opérationnelles du Covid-19 : Transgène, Aures Technologies, Thermador, Paref. Poulaillon renonce à son dividende. Bluelinea lève des fonds grâce à l'exercice de ses BSA. Icade trouve un locataire pour un immeuble de bureaux à Marseille.

Boeing a annoncé dimanche la suspension sine die de ses activités de production dans l'État de Washington. L'inspection du travail française met en demeure FedEx de protéger ses salariés à Roissy, après avoir constaté des manquements graves dans les dispositifs sanitaires. La France met son veto au rachat de Photonis par Teledyne. Sunrise veut faire passer de 35 à 60% son taux de couverture de la population suisse en fibre optique. Walt Disney va repousser la sortie de plusieurs de ses blockbusters, notamment ceux de la franchise Marvel. Delta Air Lines redoute une baisse de son chiffre d'affaires d'environ 90% au second trimestre. Selon toute probabilité, la Fed ne devrait pas brider la volonté des banques américaines de verser des dividendes, à l'inverse de ce qui a été pratiqué en Europe. Gilead accélère la production de son médicament expérimental contre le coronavirus. Facebook répond à la crise en développant des outils numériques dédiés et en alimentant un fonds de 100 M$ pour les PME qui dépendent de ses services. Wells Fargo a nettement réduit la voilure sur ses gros prêts. Le patron de Zoom fait son mea culpa sur la sécurité de ses services, qui ont transformé la plate-forme d'un outil collaboratif professionnel en solution d'urgence pour individus, institutions et entreprises confinés. Aegon supprime son dividende. Metro et Pirelli renoncent à leurs objectifs. Le directeur financier de Lufthansa a démissionné pour des raisons de santé. Romande Energie et Burkhalter ont publié leurs comptes.

Pour suivre l'évolution de la pandémie, le site de l'Université Johns Hopkins donne un aperçu mondial et celui du gouvernement français une cartographie nationale. Les francs-tireurs de Méditerranée-Infection communiquent eux via leur propre site.