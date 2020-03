Marchés : la liste des valeurs exclues de la vente à découvert

"Tenant compte des baisses de cours significatives survenues ces derniers jours sur les marchés financiers, l’Autorité des marchés financiers a décidé de prendre une mesure d’urgence sur le fondement du règlement européen sur les ventes à découvert. En conséquence, 92 valeurs seront interdites à la vente à découvert lors de la séance du 17 mars 2020", a indiqué le régulateur, qui s'appuie sur l’article 23 du règlement européen sur les ventes à découvert.

La liste concerne les actions les plus touchées par le recul des cours à l’issue de la séance du 16 mars 2020. Le règlement européen permet d'agir sur les valeurs qui ont connu une baisse significative, soit une baisse de plus de 10% pour les valeurs liquides, plus de 20% sur les actions non liquides lorsque son prix est supérieur à 0,50 EUR et plus de 40% lorsque son prix est inférieur à 0,50 EUR.

L’ESMA a par ailleurs annoncé lundi 16 mars sa décision d’abaisser le premier seuil de déclaration des ventes à découvert. Toute nouvelle position égale ou supérieure à 0,1% doit être déclarée au régulateur, ainsi que tout seuil supplémentaire successif.

Les valeurs exclues de la vente à découvert à Paris le 17 mars