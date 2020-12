Marchés obligataires : DPAM recommande de porter ses regards vers l'Asie 04/12/2020 | 16:59 Envoyer par e-mail :

Observant les marchés depuis une certaine hauteur, Degroof Petercam arrive à la conclusion que les rendements des marchés obligataires européens et américains ont subi un tel ajustement à la baisse, que les investisseurs qui restent focalisés sur ces derniers n'ont guère d'autre alternative que de sombrer dans le désespoir. La solution de Peter de Coensel, CIO Fixed Income : tourner le regard en direction de la dette émergente en général, et de l'Asie en particulier.



Il souligne que les marchés obligataires asiatiques sont multiples, vastes et en plein essor. Dans le courant de cette décennie, La Chine va devenir le numéro 2 mondial des marchés obligataires après les Etats-Unis et les indices s'en ressentent déjà. " Il appartient donc aux gérants actifs d'accompagner cette évolution et de se positionner en conséquence ", conclut DPAM.





