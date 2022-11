Marco Odermatt sur le Super-G, deux skieuses ex-aequo sur le slalom

Marco Odermatt a dominé le Super-G de Lake Louise ce dimanche. Le Suisse, déjà leader de la Coupe du monde, a devancé Alexander Aamodt Kilde, vainqueur hier, de 37 centièmes et Matthias Mayer de sept dixièmes. Matthieu Bailet a pris une superbe cinquième place, Nils Allègre a lui aussi fini dans le top 10, en huitième position. La course a été marquée par la lourde chute de Mauro Caviezel, sa tête frappant la neige. Les prochaines courses se dérouleront le week-end prochain à Beaver Creek. Chez les femmes, Wendy Holdener et Anna Swenn Larsson se sont partagées la victoire sur le slalom de Killington, Katharina Truppe a complété le podium. Meilleur temps de la première manche, Mikaela Shiffrin a craqué et n'a terminé que cinquième. Meilleure Française, Nastasia Noens a pris la douzième place. Rendez-vous la semaine prochaine à Lake Louise.

par Lilian Moy (iDalgo)