Le président philippin Ferdinand Marcos Jr a déclaré jeudi que le fait d'accorder aux États-Unis l'accès aux bases militaires philippines constituait une mesure défensive qui serait "utile" si la Chine attaquait Taïwan.

M. Marcos, qui s'exprimait à l'issue d'une visite de quatre jours à Washington, au cours de laquelle il a rencontré le président Joe Biden et conclu un accord visant à actualiser l'alliance défensive qui lie les deux pays depuis près de 72 ans, n'a pas répondu directement à la question de savoir si les États-Unis pourraient placer des armes dans les bases en cas d'attaque de Taïwan par la Chine.

M. Marcos a déclaré à Reuters que l'accord de coopération renforcée en matière de défense (EDCA) conclu avec les États-Unis en 2014 avait été conçu à l'origine pour améliorer les réponses aux catastrophes.

"Maintenant, il y a un aspect supplémentaire à cela", a-t-il dit. "Les tensions dans le détroit de Taïwan semblent continuer à augmenter. La sécurité de nos ressortissants philippins à Taïwan devient donc primordiale".

"C'est pourquoi ces sites EDCA nous seront également utiles si ce terrible événement devait se produire", a-t-il ajouté, faisant référence à une invasion de Taïwan.

L'accord conclu en février pour permettre aux États-Unis d'utiliser quatre bases militaires philippines supplémentaires est très sensible pour Manille, qui souhaite resserrer ses liens militaires avec les États-Unis sans pour autant alarmer la Chine, son principal partenaire commercial.

La Chine a déclaré que cette décision "attisait le feu" des tensions régionales.

M. Marcos a déclaré que Washington "n'a pas proposé aux Philippines de prendre part à la défense de Taïwan".

"Il s'agit d'une action de nature défensive et peut-être de nature de défense civile, lorsque je parle des catastrophes et de l'évacuation de nos ressortissants philippins", a-t-il déclaré.

INQUIÉTUDE AU SUJET DE LA CHINE

M. Marcos est venu à Washington pour obtenir des éclaircissements sur l'étendue de l'engagement de Washington à protéger son pays dans un contexte de tensions croissantes en mer de Chine méridionale, où Manille et Pékin ont des prétentions rivales, ainsi que de tensions concernant Taïwan et la Corée du Nord.

Ce voyage, qui comprenait la première visite d'un dirigeant philippin à la Maison Blanche en dix ans, a marqué un changement de ton radical par rapport à l'administration de son prédécesseur Rodrigo Duterte, qui a détourné les Philippines de leur vieil allié et a cherché à resserrer les liens avec la Chine.

Les experts affirment que les États-Unis, pour leur part, considèrent les Philippines comme un lieu potentiel d'implantation d'armes pour contrer une invasion amphibie chinoise de Taïwan, que la Chine revendique comme son propre territoire.

Le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, a déclaré à l'issue d'une réunion avec des responsables philippins le mois dernier qu'il était "trop tôt" pour discuter des équipements que les États-Unis souhaiteraient installer dans les bases philippines.

S'adressant plus tôt dans la journée de jeudi à un groupe de réflexion américain, M. Marcos a déclaré avoir dit au ministre chinois des affaires étrangères que les sites de l'EDCA n'étaient pas destinés à des "actions offensives". Il a également déclaré que Washington n'avait pas demandé aux Philippines de fournir des troupes en cas de guerre à propos de Taïwan.

M. Biden a déclaré lundi que l'engagement des États-Unis à défendre leurs alliés était "inébranlable", y compris en mer de Chine méridionale, et que les lignes directrices publiées mercredi définissaient les engagements du traité si l'une ou l'autre des parties était attaquée en mer de Chine méridionale.

LES PATROUILLES CONJOINTES COMMENCERONT CETTE ANNÉE

M. Marcos a déclaré que Manille avait donné son accord de principe à des patrouilles conjointes en mer de Chine méridionale avec les États-Unis, l'Australie, le Japon "et même la Corée du Sud" et qu'il s'attendait à ce qu'elles commencent cette année. Il a ajouté que ces patrouilles contribueraient à préserver la liberté de navigation en mer de Chine méridionale, où la Chine a une présence militaire croissante.

Il a ajouté que Manille discutait également d'un traité de défense trilatéral avec les États-Unis et le Japon. M. Marcos n'a pas précisé ce que cet accord impliquerait.

M. Marcos a déclaré que les Philippines avaient "pris un bon départ" dans les discussions avec la Chine sur les droits de pêche litigieux.

"J'ai expliqué au président Xi que, pour la première fois dans l'histoire des Philippines, nous avons dû importer du poisson l'année dernière, ce qui est une situation ridicule pour un pays composé de plus de 7 100 îles", a-t-il déclaré.

"J'ai dit au président Xi... que nous pourrions peut-être faire un petit pas en autorisant, une fois de plus, nos pêcheurs à exercer leur métier", a-t-il ajouté.

M. Marcos a également déclaré que son pays et la Chine devaient résoudre le plus rapidement possible leurs différends en matière d'exploration pétrolière et gazière.