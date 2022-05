Marcos et Robredo se préparent à des rassemblements finaux enthousiastes à l'approche du scrutin présidentiel.

Jusqu'à 65 millions de Philippins sont appelés à voter lundi pour désigner le successeur du Président Rodrigo Duterte après six ans au pouvoir, ainsi que des milliers d'autres postes, des législateurs et gouverneurs aux maires et conseillers municipaux.

Une course présidentielle à deux chevaux a émergé entre la vice-présidente Leni Robredo et le favori Ferdinand Marcos Jr, fils et homonyme d'un homme fort dont le règne de deux décennies s'est terminé par son renversement lors du soulèvement du "pouvoir du peuple" en 1986.

Des dizaines de milliers de partisans se sont rassemblés dans la capitale Manille lors de rassemblements pour Robredo et Marcos, bravant la chaleur torride de l'après-midi quelques heures avant l'arrivée des candidats.

Le lieu du rassemblement de Robredo était symbolique, il s'est tenu le long de l'avenue Ayala, où une énorme marche a eu lieu en 1983 après l'assassinat du sénateur Benigno Aquino, une icône de la lutte contre la dictature de Marcos.

Le rassemblement dégageait une atmosphère de festival, où des partisans vêtus de rose vif, la couleur de la campagne de Robredo, distribuaient des glaces, des boissons, des T-shirts et des drapeaux.

"Robredo a aidé beaucoup de gens et ils l'apprécient", a déclaré Mary Ann Ileto Fernandez, qui fêtait son 27e anniversaire lors du rassemblement.

"Même si beaucoup de gens ne montrent pas ouvertement leur soutien, nous savons qu'ils voteront pour elle".

Si les sondages d'opinion sont exacts, Robredo, 57 ans, aura besoin d'une poussée tardive ou d'un faible taux de participation si elle veut remporter la présidence, Marcos, ancien membre du Congrès et sénateur, la devançant de plus de 30 points, étant en tête de tous les sondages cette année.

Si ce déficit se maintient, Marcos, 64 ans, pourrait être le premier président philippin à être élu avec un vote majoritaire depuis la fin du règne de son père.

Marcos Jr devait s'adresser à ce qui devait être une foule immense dans un complexe de casino le long de la baie de Manille, ce qui, selon son camp, était un événement destiné à montrer sa reconnaissance pour l'afflux de soutien public.

L'avance de Marcos a été attribuée à l'utilisation astucieuse par son équipe des médias sociaux pour atteindre les jeunes électeurs, discréditer Robredo et présenter ce que les experts politiques considèrent comme un récit contraire aux récits historiques du règne de son père. Marcos a récemment fait l'éloge de son père comme étant un "génie".

Lundi, il s'agira d'une revanche de l'élection vice-présidentielle de 2016, que Marcos semblait également en passe de remporter, avant de perdre de seulement 200 000 voix face à Robredo. Il s'est battu avec acharnement pour renverser le résultat, que la Cour suprême a confirmé.

Les rassemblements de samedi devraient attirer collectivement des centaines de milliers de partisans, les candidats faisant appel à des célébrités et à des personnalités influentes des médias sociaux pour dynamiser les partisans.