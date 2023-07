Le président philippin Ferdinand Marcos Jr a approuvé mardi un projet de loi créant le premier fonds souverain du pays, qu'il a présenté comme un élément clé de ses objectifs économiques visant à moderniser les infrastructures et à accélérer la croissance du pays.

Le projet de loi, qui avait déjà suscité des inquiétudes, notamment de la part de la banque centrale, quant à la transparence de sa gouvernance, a fait l'objet de révisions afin de répondre aux préoccupations concernant la manière dont le fonds serait géré et financé.

"Je vous assure que les ressources confiées au fonds sont gérées avec la plus grande prudence et la plus grande intention", a déclaré M. Marcos lors d'un discours prononcé après la promulgation de cette mesure qu'il a qualifiée d'"extrêmement importante".

Selon M. Marcos, la création du fonds d'investissement Maharlika permettra également aux Philippines, l'un des émetteurs de dette souveraine les plus actifs d'Asie, de réduire sa dépendance à l'égard de l'emprunt pour financer le développement des infrastructures.

Cette initiative fait suite aux initiatives prises par les pays voisins, la Malaisie et Singapour, et plus récemment l'Indonésie, pour créer des fonds souverains, bien qu'avec des résultats mitigés.

En Malaisie, un scandale de corruption de plusieurs milliards de dollars a englouti le fonds 1Malaysia Development Berhad (1MDB), entraînant des répercussions politiques considérables.

M. Marcos a déclaré que le nouveau fonds serait géré par des professionnels et qu'il serait à l'abri de toute ingérence politique.

Pour son capital, le fonds sera autorisé à émettre un total de 500 milliards de pesos (9,19 milliards de dollars) d'actions privilégiées et ordinaires que le gouvernement national, les entreprises publiques et les banques pourront acheter.

La date de lancement du fonds n'a pas été précisée dans l'immédiat. Il sera autorisé à investir dans des instruments tels que les devises étrangères, les matières premières négociables, les titres à revenu fixe et les actions, afin de générer des revenus pour aider à financer des projets d'infrastructure.

M. Marcos, qui a entamé son mandat de six ans à la présidence en juin dernier, a pour objectif de développer l'économie philippine à hauteur de 8 %, afin que le pays conserve sa place parmi les pays asiatiques à la croissance la plus rapide, et de réduire de moitié le taux de pauvreté, qui s'élevait à 18,1 % en 2021, selon les chiffres les plus récents.

(1 $ = 54,3900 pesos philippins)