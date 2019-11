Mare Nostrum : demande globale de près de 10 ME

29/11/2019 | 18:27

Mare Nostrum annonce le succès de son introduction en Bourse sur Euronext Growth avec une demande globale de près de 10 ME.



Le Conseil d'Administration de Mare Nostrum a décidé d'exercer l'intégralité de la clause d'extension, d'augmenter la part allouée au public à 33 % du montant total de l'opération (contre 10% initialement prévus) et de fixer le prix de l'introduction à 5,24 E.



Dans le cadre de cette opération, 1 526 717 actions nouvelles seront allouées représentant une augmentation de capital d'un montant brut de 7,9 ME.



La demande globale s'est élevée à près de 10 ME, dont 5,33 ME pour le placement global et 4,6 ME pour l'Offre à Prix Ouvert représentant un taux de souscription de 684%1.



À l'issue de l'opération, le capital social de Mare Nostrum est désormais composé de 7 574 968 actions, ce qui représente une valorisation de 39,7 ME sur la base du prix d'introduction en bourse. Le flottant représente 18,6 % du capital de la Société.



