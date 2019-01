Mare Nostrum : enregistrement du document de base

24/01/2019 | 16:10

Mare Nostrum, acteur de la gestion des ressources humaines pour les PME, annonce l'enregistrement de son document de base par l'AMF, première étape du projet d'introduction en bourse sur Euronext Growth à Paris.



Cette société propose une offre sur-mesure de gestion des ressources humaines dédiée aux PME. Elle dispose de 96 implantations commerciales en France et à l'international (Portugal, Roumanie et Pologne) le plus souvent sur des zones délaissées par les majors.



En 2017, le chiffre d'affaires s'inscrit à 109 millions d'euros et enregistre 23% de croissance organique dans un marché de l'intérim qui progresse de 11% sur la même période. Son résultat d'exploitation ressort à quatre millions d'euros.



