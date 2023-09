Depuis la fin des années 90, les marges des entreprises ont connu une augmentation constante, en particulier aux États-Unis. Cette tendance est également observable en France, bien que de manière moins prononcée. Dans cette nouvelle vidéo, Xavier Delmas revient sur ce phénomène et sur l'effet récent de l'inflation sur les marges.

Aux Etats-Unis, la marge nette est passée de 7% en 2000 à 12-14% ces dernières années. Cette augmentation peut sembler anecdotique, mais elle signifie que les entreprises américaines gagnent presque deux fois plus d'argent à chiffre d'affaires équivalent. C'est une évolution majeure qui a eu un impact significatif sur les profits des entreprises.

L'impact de la technologie sur les marges

La technologie a joué un rôle crucial dans l'augmentation des marges, en particulier dans le secteur des services digitaux. Les entreprises technologiques ont des coûts variables faibles une fois l'infrastructure en place. Par exemple, des entreprises comme Alphabet ou Meta Platforms n'ont pas besoin de deux fois plus de main-d'œuvre pour vendre deux fois plus de publicité. C'est également vrai pour des entreprises comme Visa et MasterCard qui n'ont pas besoin de plus de main-d'œuvre pour traiter plus de paiements. Globalement, la tech a moins de coûts salariaux et de coûts de matières premières.

L'inflation et les marges d'entreprises

Historiquement, l'inflation a tendance à réduire les marges. Cependant, une tendance surprenante a été observée récemment : les marges ont continué d'augmenter malgré l'inflation. Cette situation pourrait en partie s'expliquer par le fait que les entreprises ont anticipé l'inflation et ont augmenté leurs prix en conséquence. C'est la vision un peu angélique. On peut sans doute plutôt dire que les entreprises ont profité de l'inflation pour monter leurs prix.

Les disparités sectorielles

Il est important de noter que toutes les entreprises ne bénéficient pas de marges élevées. Il existe de grandes disparités sectorielles. Par exemple, les entreprises technologiques et les services très digitalisés ont généralement des marges plus élevées que les autres secteurs. De même, les entreprises du luxe peuvent imposer des prix plus élevés et donc bénéficier de marges plus importantes.

Pour aller plus loin :